الصحة الإسرائيلية: انخفاض بالعدوى وتسجيل 4117 إصابة الأربعاء

شخصت 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، فيما واصلت نسبة العدوى التراجع لليوم الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ووفقا لمعطيات الوزارة فإن نسبة العدوى سجلت انخفاضا لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت 4117 إصابة الأربعاء، بينما الثلاثاء سجلت 4696 إصابة، فيما شخصت يوم الإثنين 5708 إصابات، في مؤشر أولي لنتائج فرض التقييدات والإجراءات المشددة والإغلاق، التي أظهرت التراجع بالإصابات بعد أن كان معدلها 8 آلاف إصابة.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من إجراء فحوصات اكتشاف كورونا من خلال محطات الفحص المتنقلة في جميع أنحاء البلاد، حيث أجري، أمس الأربعاء، 45317 فحصا لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 9.1% موجبة، وهي أقل نتيجة تسجل منذ رأس السنة العبرية قبل 21 يوما.

وفي ظل هذه المعطيات، يرقد في مستشفيات البلاد وأقسام كورونا 1576 مصابا، بينهم 847 مصابا بحالة خطيرة، و236 مصابا بحالة خطيرة جدا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب معطيات الوزارة، بلغ إجمالي الإصابات النشطة 61049 إصابة من أصل 282872 إصابة سجلت في البلاد منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بينما حصيلة الوفيات بلغت 1824، علما أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة آخر 24 ساعة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، مددت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، التقييدات المفروضة على التظاهرة، بذريعة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويأتي تمديد الحد من التظاهر رغم التظاهرات التي انطلقت خلال الأيام الماضية رفضا للحد، ضمن تظاهرات مستمرة منذ أيار/مايو الماضي ضد سياسات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وفساده. وعادة ما تنظم التظاهرات أمام مقر نتنياهو في القدس في نهايات الأسبوع.