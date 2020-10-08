بالأسبوع الأخير: 30 ألف عاطل عن العمل للمرة الأولى

أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأنه تسجل 40 ألف طالب عمل جديد لديها، منذ مطلع الشهر الحالي، لكنها أشارت إلى ظاهرة جديدة تتمثل بأن 74% منهم يتسجلون لأول مرة، أي أنهم عاطلون جدد عن العمل، بينما 10,500 شخص تسجلوا كطالبي عمل للمرة الثانية أو أكثر منذ بداية أزمة كورونا في آذار/مارس الماضي.

ويعني ذلك أن العاطلين الجدد عن العمل لن يكونوا مستحقين للهبة الجديدة ضمن خطة وزارة المالية لصالح العاطلين عن العمل منذ أكثر من 100 يوم.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس، عن خطة جديدة، سيحصل بموجبها العاطلون عن العمل منذ أكثر من 100 يوم على هبة خاصة، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف شيكل، يتم دفعها على أربع مراحل، حتى لو عادوا إلى العمل في الفترة القريبة.

وتفيد معطيات مصلحة التشغيل بأنه تسجل 227 طالب عمل، منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي، أي قبل يوم من بدء الإغلاق الشامل الثاني والمشدد، بينهم 202 الف أخرجوا إلى إجازة بدون راتب و25 ألفا لأسباب أخرى. وبلغ إجمالي عدد طالبي العمل 954 ألف شخص، بينهم 609 آلاف أخرجوا إلى إجازة بدون راتب.

وأضافت المعطيات أنه خلال الأسبوع الأخير تراجع عدد المسجلين من يوم إلى آخر، وفيما 71% من المسجلين في موجة كورونا الحالية تسجلوا للمرة الثانية أو أكثر منذ بداية الأزمة، بينما كانت هذه النسبة 80% قبل أسبوعين.

وأوضح مدير عام مصلحة التشغيل، رامي غراور، أن "التغيير الذي نراه، الذي فيه أغلبية المسجلين في الأسبوع الأخير هم جدد وليسوا جزءا من ظاهرة ’الباب الدوار’ التي برزت في بداية الإغلاق، وهذا قد يدل على منضمين جدد إلى دائرة المتضررين من الأزمة، وهم أشخاص نجحوا بتجاوز الموجة الأولى في مكان عملهم لكنهم لم ينجحوا بذلك في الموجة الحالية".

وأشار غراور إلى أن "هذا تغيير مقلق، خاصة وأنه لا يزال غير معلوم متى سيبدأ الخروج من الإغلاق وبأي شكل. وكما ذكرنا سابقا، فإنه كلما تواجد الأفراد فترة أطول خارج دائرة العمل، تتضاءل احتمالات العودة إليه بشكل جيد إذا كانوا سيعودون أصلا".