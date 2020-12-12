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استمرار التظاهرات الأسبوعية المناهضة لنتنياهو

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 23:38

استمرار التظاهرات الأسبوعية المناهضة لنتنياهو
من تظاهرة سابقة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي، تظاهر الآلاف، مساء السبت، أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في القدس.

كما تظاهر المئات في مفارق مختلفة من إسرائيل، مطالبين برحيل نتنياهو، وأمام منزله الشخصي في قيسارية.

وأوقفت الشرطة في القدس 10 متظاهرين للتحقيق، قبل أن تُفرج عنها لاحقًا، بحسب ما ذكر موقع "واينت"، بينما ذكر موقع "هآرتس" أن الشرطة اعتقلت متظاهرين اثنين للاشتباه أنهما أغلقا مسار "القطار الخفيف".

وأطلقت الحركات المنظّمة للتظاهرات عليها اسم "تظاهرات الحصار" هذا الأسبوع. وقذف المتظاهرون البيض قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، بينما غرّمت الشرطة متظاهرين في المكان.

وفي وقت باكر السبت، خطّط المتظاهرون للوصول إلى دوار فينغيت المحاذي لمقرّ إقامة نتنياهو، وإغلاقه أمام حركة السير، إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك. ونشرت الشرطة حواجز ودوريات للحيلولة دون إغلاق الدوار.

ومنذ حزيران/يونيو يتظاهر الإسرائيليّون أسبوعيًا للمطالبة باستقالة نتنياهو إثر إخفاقه في إدارة أزمة جائحة كورونا واتهامه بتهم فساد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نتنياهو
#القدس
#بلفور

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