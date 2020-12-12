  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 17:32

الصحة الإسرائيلية: 1865 إصابة كورونا جديدة و322 حالة خطيرة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، أن 1865 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 71,290 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.7% من أصل العدد الكلي للفحوصات.

وأضاف تقرير الوزارة أن عدد المرضى الذين بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 322 مريضا بينهم 123 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,969 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة 353,269 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 16,400 مريضا نشطا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوضح نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أن جهاز الصحة الإسرائيلي سيكون على استعداد لتلقيح 60 ألف مواطن يوميًا. وتابع أنه "طلبت أن أكون أول شخص يتلقى التطعيم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#وزارة الصحة الإسرائيلية

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر
ساعر: لن أنضم لنتنياهو والدولة الفلسطينية خطر

2020-12-12

إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان
إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

2020-12-12

الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى
الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى

2020-12-12

الأكثر قراءة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

المغرب وإسرائيل: 60 عامًا من العلاقات الاستخباراتيّة (غير) السريّة

2020-12-11
استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11