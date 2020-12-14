الكنيست ستصوت على خفض نسبة الحسم

يتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست بعد غد، الأربعاء، على مشروع قانون لخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 1.5%. وطرح مشروع القانون عضو الكنيست يسرائيل آيخلر من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية.

وأعلنت "يهدوت هتوراة" أنها ستؤيد مشروع قانون خفض نسبة الحسم، الذي ينبغي المصادقة عليه بأغلبية 61 عض كنيست على الأقل. وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، بأن التقديرات في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه في حال تجنيد تأييد واسع لمشروع القانون فإن أعضاء الكنيست من الليكود سيؤيدونه.

يشار إلى أنه جرى في الماضي طرح مشروع قانون مشتبه عدة مرات، لك لم يتم المصادقة عليها، وبي أسباب ذلك اعتبارات سياسية مختلفة.

وهناك مصلحة لدى جهات سياسية عديدة بخفض نسبة الحسم، على خلفية عدم نجاحها في تجاوز نسبة الحسم الحالية. وأشار الموقع الإلكتروني في هذا السياق إلى أن الليكود يريد نجاح حزب "عوتسما يهوديت" اليميني الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، في الانتخابات والدخول إلى الكنيست، كي يعزز معسكر نتنياهو، بعدما فشل في ذلك في الجولات الانتخابية الماضية.

وحسب الموقع، فإن الحركة الإسلامية الجنوبية، التي تخوض الانتخابات من خلال "القائمة العربية الموحدة"، برئاسة النائب منصور عباس، ستستفيد من خفض نسبة الحسم في حال انشقت عن القائمة المشتركة.

كذلك يمكن أن يستفيد من خفض نسبة الحسم حزب العمل، الذي لم يتمكن من تجاوز نسبة الحسم الحالية في استطلاعات الرأي المنشورة في الأشهر الأخيرة.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون، يتوقع أن تستفيد من ذلك أحزاب يمينية أخرى، وبينها حزب الوزير الأسبق إيلي يشاي.