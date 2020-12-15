"اقتصاد انتخابات؟": كاتس يطرح خطة هبات للمصالح التجارية

أعلن وزير المالية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، عن خطة هبات مالية جديدة للمصالح التجارية، ووصف هدفها أنه يرمي إلى "زيادة الهبات للمستقلين وتسهيل معايير منح قورض من الدولة"، وأن منح هذه الهبات يأتي "على خلفية القيود المتواصلة وتوقع إغلاق آخر" على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن خطة الهبات هذه تأتي قبل أسبوع من احتمال حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 23 كانون الأول/ديسبمر الجاري، أو المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست الذي يتوقع المصادقة عليه الأسبوع المقبل أيضا، ولذلك فإن هدف خطة الهبات قد يكون كسب حزب الليكود تأييد في انتخابات قريبة.

وبنود خطة كاتس، التي لم يُصادق عليها حتى الآن، كالتالي:

أولا: استمرار خفض المستحقين للهبات بدءا من تضرر دخل المصالح التجارية بنسبة 25% منذ كانون الثاني/يناير.

ثانيا: المصالح التجارية التي تضررت بنسبة 25% على الأقل خلال فترة كورونا، أي منذ آذار/مارس وحتى نهاية العام الحالي، سيستحقون هبة خاصة بسبب "ضرر متواصل"، وستمنح الهبة في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل أو بداية شباط/فبراير. وستحصل المصالح التجارية التي لا تزيد دورتها المالية السنوية عن 300 ألف شيكل على هبة تتراوح بين 6000 – 10,000 شيكل ووفقا لحجم دورتها المالية. وستحصل المصالح التجارية التي تصل دورتها المالية السنوية إلى 400 مليون شيكل على هبة بمبلغ 50 ألف شيكل بالحد الأقصى.

وسيتم تعديل خطة القروض للمصالح التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، كي يكون بالإمكان حصولها على القروض المطلوبة بشكل سريع.

إلى جانب ذلك، تقضي الخطة بإنجاع مسار ضريبة المسقفات (أرنونا) وتقليص الإجراءات البيروقراطية بحيث تسهل على المستحقين الحصول على دفعات معادة ودفع خطوات لتسهيل فتح مصلحة تجارية جديدة أو تمديد تراخيص.

واعتبر كاتس، في منشور في صفحته في "فيسبوك" أنه "مثلما تعهدت في الماضي، فإنه لن نُبقي أحدا في الخلف. وسنسير معا حتى نهاية الأزمة وعودة النمو ونشاط كامل للمرافق الاقتصادية".