للمرة الثالثة خلال أسبوع: تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية

تستمر الأزمة السياسية بين الليكود و"كاحول لافان" في تعطيل عمل الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي أدى لتأجيل جلسة الحكومة المقررة يوم غذ الخميس، بحسب ما أعلنت سكرتارية الحكومة، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وفي هذه الأثناء، طالب وزير المالية ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالدعوة إلى عقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة وحملة التطعيم التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال غانتس إنه "لا يمكن بدء حملة التلقيح ضج كورونا دون تقديم الأولوية المطلوبة من كابينيت كورونا، فهناك قرارات وزارية لم يتم تنفيذها وفي هذه الأثناء ترتفع معدلات الإصابة بالمرض".

وأضاف غانتس أنه "إذا كانت الحكومة مطالبة بفرض قيود جديدة في ظل ارتفاع معدل الإصابة - يجب إخطار أصحاب الأعمال مسبقًا".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت القائمة بأعمال المستشار القضائي للكنيست ساغيت أفيك، أنه في حال عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، فسيتم حل الكنيست عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، قال غانتس إنه يفضل "تجنب الذهاب إلى انتخابات أخرى نحن في غنى عنها"، معربا عن أمله بأن "يدرك نتنياهو ذلك أيضا".

ورغم موقف غانتس الذي ألمح إلى استعداده للتوصل إلى تسوية تحول دون التوجه للانتخابات، رجحت مصادر في حزب الليكود أن زعيمه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر التوجه إلى انتخابات جديدة تعتبر الرابعة في غضون سنتين.

ووفقا لإعلان طاقم الاستشارة القانونية في الكنيست، تنتهي المهلة الممنوحة لتقديم ميزانية الدولة إلى الكنيست للمصادقة عليها، مع دخول يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وإلا فإن الكنيست سيحلّ نفسه، وتجري الانتخابات خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صدّقت لجنة الكنيست البرلمانية، على مشروع قانون حل الكنيست، توطئة للتصويت عليه بثلاث قراءات، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات جديدة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2019، جرت 3 انتخابات عامة في إسرائيل، قبل تشكيل الحكومة الحالية في أيار/ مايو، بموجب اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وغانتس، يقضي بتولي كل منهما رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا بالتناوب.