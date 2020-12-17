العنف بين الأزواج: أكثر من 1000 امرأة في خطر

قال ضابط في الشرطة الإسرائيلية إنه يوجد في إسرائيل أكثر من ألف امرأة في خطر تعرضهن لعنف بالغ من جانب أزواجهن. وطرأ خلال فترة كورونا ارتفاع ملموس، بنسبة 10%، في عدد الشكاوى التي تم تقديمها إلى الشرطة على خلفية العنف بين الأزواج، وفقا لمعطيات نقلها موقع "واللا" الإلكتروني عن الشرطة الإسرائيلية.

وقال المسؤول عن العناية بأبناء الشبيبة، النساء والعنف في العائلة في شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة، مئير دوف بيركوفيتش، إنه "بدأنا قبل أربع سنوات بتصنيف المخاطر، ولدينا أداة لتقديرها، ونعرف كيف نصنف مستوى الخطر على النساء... ويوجد في هذه القائمة أكثر من ألف امرأة قدمت شكاوى وصُنفوا بأنهن في خطر مرتفع".

وأفادت المعطيات بأنه جرى فتح 23,274 ملفا على خلفية عنف بين زوجين منذ مطلع العام الحالي، مقابل 21,036 ملفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسُجلت 2029 شكوى كهذه في الشرطة في آذار/مارس الماضي، عندما بدأت جائحة كورونا، وارتفع هذا العدد شهريا ووصل عدد الشكاوى ذروته في آب/أغسطس الماضي. وقُدمت 19,723 شكوى على خلفية عنف بين الأزواج منذ آذار/مارس وحتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، مقابل 17,587 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم فتح 2026 ملفا في الشرطة في أيار/مايو العام الماضي، بينما ارتفع هذا العدد إلى 2467 ملفا في الشهر نفسه من العام الحالي، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22%. كذلك سجلت هذه الشكاوى ارتفاعا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت (1695 شكوى) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (1561 شكوى).

وقالت المحامية المتخصصة بالقانون الجنائي عيديت رايخرت إن "الإغلاقات المتكررة، الصعوبات الاقتصادية، البطالة وتغير روتين الحياة، جلبت الأفراد إلى وضع متطرف من الأزمات التي كانت تعالج أو أنها كانت متوازنة".

وأضافت أن الحكومة تتجاهل معاناة "الأشخاص الشفافين"، وأن "القيادة أدخلت بسهولة دولة بكاملها إلى حالة توتر شديد"، مشيرة إلى أن "الخطورة الكامنة في الإغلاقات المشددة مرة تلو أخرى تتحقق، وبدأنا نرى النتائج والعواقب وسنشعر بها لفترة طويلة".