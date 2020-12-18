وقّع مدير عام وزارة الصحّة الإسرائيليّة، بروفيسور حيزي ليفي، اليوم، الجمعة، على أمر يلزم جميع العائدين من خارج البلاد بالحجر، بعدما حوّل جميع الدول إلى حمراء.

وأبرز هذه الدّول هي الإمارات، التي قضى فيها آلاف الإسرائيليّين عطلة عيد الحانوكا العبري الأخيرة، بالإضافة إلى جزر السيشل ورواندا، بحسب ما ذكرت القناة 12.

ومن المقرّر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ من مساء يوم السبت المقبل (26 كانون أوّل/ديسمبر).

وبحسب القناة 12، لا يتطلّب إخراج التعديل إلى حيّز التنفيذ موافقة الحكومة الإسرائيليّة أو المجلس الوزاري المصغّر لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا").

ورجّح صحافيّون إسرائيليّون أن قرار اعتبار كافة الدول حمراء هو بالأساس لمنع أزمة دبلوماسية مع الإمارات، إذ تنظر وزارة الصحّة الإسرائيليّة إلى دبي باعتبارها بؤرة لانتشار الفيروس. فمع استمرار التقييدات على إقامة الفعاليّات الموسيقيّة والمهرجانات في إسرائيل، نقل فنانون إسرائيليّون حفلاتهم إلى دبي، حيث يوجد آلاف الإسرائيليّين. وهو ما أثار غضبًا في إسرائيل، خصوصًا في أوساط شركات الإنتاج الفنيّة.

ومطلع الشهر الجاري، منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعلان إسرائيل عن الإمارات أنها دولة حمراء، على خلفية انتشار فيروس كورونا، وإلزام العائدين منها بالدخول إلى حجر منزلي، ما سيؤدّي إلى تردّد السياح الإسرائيليّون في السفر إلى الإمارات.

وجاء ذلك، وفقا لتقارير نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، في أعقاب قرار وزارة الصحة الإسرائيلية الإعلان عن الإمارات دولة حمراء. وقالت هذه التقارير إن وزيرا الخارجية، غابي أشكنازي، والصحة، يولي إدلشتاين، اتفقا على ألا يتم الإعلان عن الإمارات دولة حمراء من دون مصادقة وزارة الخارجية، وذلك من أجل منع أزمة سياسية بين الدولتين، اللتين وقعتا على اتفاق تحالف وتطبيع علاقات، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وادّعت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإمارات لا تستوفي معايير تحويلها إلى دولة حمراء، وأن وزارة الصحة أرادت الإعلان عنها دولة حمراء تحسبا من تجمهر الإسرائيليين هناك.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن الوزارة وضعت "فيتو" على طلب وزارة الصحة الإعلان عن الإمارات دولة حمراء، تحسبا من أن يؤدي إعلان كهذا إلى أزمة سياسية.

كذلك نقل "واللا" عن مسؤولين في الإمارات قولهم، خلال محادثة هاتفية، إنهم عبّروا عن احتجاج على عزم إسرائيل الإعلان عن الإمارات دولة حمراء وأنهم طلبوا تغيير قرار وزارة الصحة الإسرائيلية. وحذر الإماراتيون من أن إعلانا كهذا سيضر بخطوات تعاون بين الدولتين في الفترة القريبة، مثل مؤتمرات رجال أعمال.