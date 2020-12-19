الاحتلال يحقّق في عدم إطلاق جندي النار على فلسطيني

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا لعدم إطلاق أحد جنوده النار على فلسطينيّ في الضفة الغربيّة، بحسب ما ذكر الصحافي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، اليوم السبت.

وبيّن شريط فيديو اقتراب شاب فلسطيني من أحد جنود الاحتلال كان واقفًا عند محطّة حافلات وألقى عليه عبوّة ناسفة، عن مسافة قريبة جدًا، قبل أن يعود الشاب إلى سيارته دون أن يطلق جندي الاحتلال النار عليه.

فيديو: شاب فلسطيني يترجل من سيارته، ثم يقوم باستهداف جندي إسرائيلي بزجاجة حارقة "مولوتوف" من مسافة صفر، قرب مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية. pic.twitter.com/NZnVjJ2Z3c — Newpress|نيو برس (@NewpressPs) December 19, 2020

والجندي يخدم في لواء "غولاني"، ووقعت الحادثة قرب قلقيلية.

وكتب يهوشواع "حادث سيّئ جدًا" وتابع "كان على المقاتل أن يطلق النار أمام المخرّب الذي ألقى عليه عبوة ناسفة"، ونقل لاحقًا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أنّ "تصرّف المقاتل تحت التحقيق".

في المقابل، لم يعلن جيش الاحتلال عن فتح تحقيقات في قتل جنوده 8 أطفال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري 2020.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان قوات الاحتلال باستخدام القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف لا يبدو أنها مبررة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.