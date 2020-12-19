"نفاد لقاحات كورونا في صناديق المرضى"

نفدت جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في صناديق المرضى، في حين أن موعد وصول الشحنة التالية للقاحات غير واضح حتى هذه اللحظة، وذلك خلافا لوعود مسؤولي جهاز الصحة الإسرائيلي.

جاء ذلك في ظل الارتفاع بعدد الطلبات لتلقي اللقاحات، إذ توقفت صناديق المرضى عن تحديد مواعيد جديدة للأعضاء المعنيين بتلقي اللقاح، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، السبت.

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تبدأ في صناديق المرضى خلال الأسبوع المقبل؛ على أن تشهد مطلع الأسبوع (يوم غد، الأحد) بدء التطعيم في المستشفيات الكبيرة، حيث تعطى الأولوية للطواقم الطبي.

وحدد أعضاء لجنة لقاح فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، تفضيلات منح لقاح كورونا، على أن تعطى الأولية للطواقم الطبية بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية.

ومن المتوقع أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول من يتلقى التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أمام الكاميرات بمشاركة وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، في وقت لاحق مساء اليوم، السبت.

وكان نتنياهو قد قال في بيان مقتضب إنه "مساء السبت سأتلقى لقاح كورونا. طلبت أن أكون أول شخص يتم تطعيمه لأكون قدوة وأقنعكم أنكم بحاجة إلى التطعيم".

وأضاف أنه "بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، سنجلب ملايين اللقاحات إلى إسرائيل". دون أن يوضح الموعد المحدد لوصولها أو الكميات التي ستصل.

وعلى صلة، دعا مُنسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، نحمان إش، اليوم، إلى "الاستمرار بالحفاظ على التعليمات الصحية، ووضع الكمامات"، منوّهًا إلى أن "نتائج اللقاح ضد الكورونا ستبدأ بالظهور بعد شهرين على الأقل".

وشدد إش، خلال زيارته إلى قرية الرينة، على أنه "من الضروري في هذه الأثناء الاستمرار بالمحافظة على إجراءات الوقاية في الأعياد أيضًا والامتناع عن التجمهرات".

ونقلت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رئيس بلدية الناصرة، قوله: "لكل من يسمعني، سأكون أول من يحصل على التطعيم في الناصرة، لأكون مثالًا لبقية السكّان في المدينة ولأبناء شعبي، لنحافظ معًا على صحّتنا".

ويوم الأربعاء قبل الماضي، وصلت طائرة شحن من بلجيكا، إلى مطار بن غوريون في اللد، وعلى متنها 100 ألف لقاح. وتم نقل اللقاحات إلى مخزن خاص، تم اعداده لغاية للتخزين.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أنه من المتوقع وصول طائرة شحن أخرى، تحمل نصف مليون لقاح في الأيام القادمة، على أن يصل مليون لقاح آخر في الأسبوع القادم.

وكانت إسرائيل قد تعاقدت مع شركة "فايزر" الأميركية لتزويدها باللقاح؛ كما وقعت على اتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا.