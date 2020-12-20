النيابة الإسرائيلية: "فيسبوك" تزيل مضامين مزورة ضد لقاحات كورونا

أزالت شركة "فيسبوك" اليوم، الأحد، أربع مجموعات نشرت عشرات الأنباء ومقاطع فيديو وصور احتوت على معلومات كاذبة ومضللة حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أعقاب توجه دائرة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية.

وجاء توجه النيابة العامة إلى "فيسبوك" بعد تقديم شكاوي، في الأيام الأخيرة، إلى وزارة الصحة ودائرة السايبر، حول مجموعات في "فيسبوك" تقوم بأنشطة متشعبة لنشر معلومات كاذبة.

وقالت النيابة العامة إنه "جرى نشر مضامين كاذبة بشكل متعمد، مضامين مختلقة ومزورة بهدف دبّ الذعر ودفع الأفراد بوسائل كاذبة إلى الامتناع عن تلقي التطعيم. ونشر مضامين من هذا النوع محظور وفقا لسياسة شركة فيسبوك حيال فيروس كورونا".

وأضاف بيان صادر عن النيابة العامة أن "المعلومات الكاذبة والمضللة شملت، بين أمور أخرى، ادعاءات يتم بموجبها استخدام اللقاحات من أجل زرع رقائق في جسم متلقي التطعيم بهدف مراقبته من جانب الحكومة؛ وادعاءات بأن اللقاحات غايتها تسميم الجمهور الواسع وتقليص عدد السكان في العالم؛ ادعاءات بأن اللقاحات غايتها ربط جميع متلقي التطعيم بحاسوب كمومي؛ ادعاءات بأن الحكومة الإسرائيلية تجري تجارب سرية على جنود إسرائيليين، وغير ذلك".

وأشار مدير دائرة السايبر في النيابة العامة، د. حاييم فيمونسكي، إلى أن "هذه المنشورات الكاذبة قد تصل درجة مخالفة جنائية، ولذلك عملت الدائرة من أجل إزالتها من منصة شركة فيسبوك. وهذه المنشورات قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة الجمهور، بسبب التحسب من أن المطلعين عليها سيعتقدون خطأ أنها نشرات حقيقية، ويمتنعوا عن تلقي التطعيم. كما ينبغي التشديد أنه لم تتم معالجة مضامين تشكل تعبيرا عن الرأي – حتى لو كان ذلك رأيا مختلف حوله – أو انتقادا أو موقفا حيال اللقاحات، وإنما مصامين تصل حد مخالفة جنائية واضحة وبارزة".

وتتزامن إزالة هذه المنشورات مع انطلاق حملة التطعيم الواسعة في العالم وإسرائيل. وتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تطعيما بلقاح كورونا من صنع شركة "فايزر"، أمس، كما تلقى التطعيم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم. وسيتلقى التطعيم اليوم الطواقم الطبية في المستشفيات وصناديق المرضى، ابتداء من اليوم.

ويتوقع أن تبدأ غدا المرحلة الثانية من التطعيم، حيث سيتلقى اللقاح أبناء سن 60 عاما فما فوق، من خلال صناديق المرضى. وسيتلقى التطعيم في المرحلة الثالثة المرضى بأمراض مزمنة، ويليهم المعلمون والجنود والعاملون في الأجهزة الأمنية. ويتوقع أن يكون التطعيم متاحا أمام مجمل السكان في غضون عدة أسابيع.