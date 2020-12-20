انتهاء اجتماع "كابينيت كورونا" دون حسم

انتهى اجتماع اللجنة الوزاريّة لمكافحة كورونا ("كابينيت كورونا")، الأحد، دون حسم، بعد معارضة وزراء فرض تقييدات شديدة، منها إغلاق مطار بن غوريون.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إن اجتماعًا آخر سيُعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وطالبت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، بالإعلان عن الإغلاق قبل فرضه بأسبوعين كي يتمكّن التجّار من بيع بضاعة الشتاء التي اقتنوها خلال الفترة الماضية.

بينما دعا وزير الأمن، بيني غانتس، إلى أن يكون الإغلاق بعد أسبوعين، وإبقاء المدارس الابتدائيّة مفتوحة.

بينما أصرّ وزير الصحّة، يولي أدلشتاين، على إغلاق فوري.

واستعرض مجلس الأمن القومي، خلال اجتماع "كابينيت كورونا"، تحذيرا جاء فيه أن "ثمة إمكانية أن طفرة كورونا باتت هنا. وإذا كان هذا هو الوضع فعلا، فإنه ينبغي منع انتشارها بصورة فورية".

وقال مندوبو قيادة الجبهة الداخلية إنه "لا نعتزم جرّ المواطنين إلى فنادق الحجر الصحي"، وأجاب نتنياهو أن "الشرطة ستفعل ذلك. ورد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنت لا تريد خلق وضع يتم فيه جرّ مواطنين مع أفراد الشرطة إلى الفنادق"، لكن نتنياهو قال "ملزمون بالعمل، لا يوجد شيء غير لطيف".

وبحث الوزراء الأعضاء في "كابينيت كورونا" إمكانية إغلاق مطار بن غوريون الدولي، لكن بدلا من ذلك، يتوقع أن يقرر الكابينيت وقف الرحلات الجوية القادمة من الدول التي يشتبه بانتشار طفرة كورونا فيها، ومن دول أخرى لاحقا.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور حيزي ليفي، أن طفرة كورونا تسبب على ما يبدو تناقل عدوى واسع أكثر من فيروس كورونا. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه "لا توجد أدلة على أن طفرة كورونا مقاومة للقاح الذي جرى تطويره. ونحن نعرف ظواهر الطفرات في الفيروسات ولذلك ثمة أهمية كبيرة لتلقي التطعيم المضاد لكورونا".

وقال نتنياهو، في بداية اجتماع كابينيت كورونا، إنه ما زال من غير الواضح إذا كان لقاح شركة "فايزر" ناجعا أم لا ضد طفرة كورونا، التي اكتشفت في بريطانيا. وأضاف أنه "ليس واضحا إذا كان اللقاح ناجعا أم لا ضد هذه الطفرة. وفي جميع الأحوال سنزيد وتيرة التطعيمات".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن طفرة كورونا ظهرت أيضا في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وأضاف نتنياهو أن "غايتنا هي إغلاق فوري لجميع الدول. وينبغي وقف الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، والسماح لرجال الأعمال فقط بالمرور وفقا للتعليمات. وهذا ثمن صغير في حال أن اللقاح لا يتغلب على الطفرة". وقال مندوب مجلس الأمن القومي في الاجتماع إن "وقف الرحلات الجوية هو قرار يجب أن تتخذه وزارة المواصلات".