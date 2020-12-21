انطلاق حملة تطعيمات كورونا للمسنين والمرضى المزمنين

تبدأ اليوم، الإثنين، حملة التطعيم القطرية بلقاح فيروس كورونا في صناديق المرضى، التي دعت 170 ألفا من المؤمنين فيها بتعيين موعد لتلقي التطعيم. وتركز الحملة في هذه المرحلة على أبناء سن 60 عاما فما فوق والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ولم يتمكن العديد من المواطنين من هذه الفئة من تعيين موعد لتلقي التطعيم بسبب التوجهات الكثيرة إلى مراكز الخدمات في صناديق المرضى. وبدأ الآلاف من الطواقم الطبية في المستشفيات وصناديق المرضى بتلقي التطعيم، أمس.

واستدعى صندوق المرضى العام قرابة 90 ألف شخص لتلقي التطعيم، وأعلن أنه تم تطعيم حوالي 1300 شخص أمس. واستدعى صندوق المرضى مكابي 50 ألف شخص، وصندوق المرضى ميئوحيدت استدعى 23 ألفا، كما استدعى صندوق المرضى ليئوميت 5 آلاف. ويتوقع فتح 60 مركز تطعيم خلال الأسبوع الحالي.

وتعهدت وزارة الصحة الإسرائيلية بألا يكون هناك نقصا باللقاحات وأن كمياتها ستتزايد وفقا للإقبال على التطعيم. وقال مدير عام الوزارة، بروفيسور حيزي ليفي، لمدراء صناديق المرضى أنه في حال حدوث نقص باللقاحات فإنه سيتم إبلاغهم.

ويشار إلى أن صناديق المرضى ستتزود خلال الأسبوع الحالي بثمانين ألف لقاح، ويتوقع زيادة الكمية الأسبوع المقبل، وستزداد أكثر في الأسابيع التالية.

وتستعد صناديق المرضى لزيادة كمية اللقاحات في الأسابيع القريبة المقبلة. وسيفتح صندوق المرضى العام 20 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد ويتوقع أن يزداد عددها إلى 400 مركز من أجل تأمين اللقاحات للمؤمنين لديها والبالغ عددهم 4.7 مليون، وأن يصل عدد متلقي اللقاح 40 ألفا يوميا. ويتوقع أن يصل عدد مراكز التطعيم التابعة لصندوق المرضى مكابي إلى 300 في ذروة الحملة.

وأشارت صناديق المرضى إلى أن كمية التوجهات غير مألوفة. وانهار مركز صندوق المرضى مكابي بشكل مؤقت بسبب كمية الاتصالات، الخميس الماضي.