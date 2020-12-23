3251 إصابة جديدة بكورونا والحكومة الإسرائيلية تتجه لفرض الإغلاق

سجلت 25 حالة وفاة و3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، في مؤشر لاستمرار انتشار الفيروس واستمرار ارتفاع مؤشر الإصابة والعدوى والحالات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات مع تسجيل معدل قياسي يومي بالحالات الخطيرة والوفيات، في الوقت الذي تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل، وهو الثالث الذي يفرض منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

وأجرت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى في البلاد عبر محطات الفحص المتنقلة 64315 فحصا لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 5.7 % منها موجبة، وهو أعلى معدل يسجل في البلاد.

وفي ظل انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي بالإصابات، تتواصل لليوم الثالث في البلاد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المراكز الخاصة التي أقامتها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى في جميع أنحاء البلاد.

وتظهره المعطيات بأن نحو 45 ألفا من المواطنين تلقوا تطعيمات لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وأشارت البيانات إلى الإقبال منقطع النظير للمواطنين على حجز الأدوار للحصول على التطعيم.

إلى ذلك، تشير بيانات الصحة إلى أن 868 مصابا يرقدون في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بينها 503 بحالة خطيرة بينما 118 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت وفيات كورونا 3136 حالة وفاة، بعد تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومع هذه المعطيات القياسية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 383385 إصابة، بينما إجمالي الإصابات النشطة بلغ 27628 إصابة نشطة.

وأوضح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين، أنه لا مفر من فرض إغلاق بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن البلاد فوتت الفرصة للحد من كورونا من خلال خيار منظومة "اللجم المشدد".

وذكر وزير الصحة بأن الطواقم الطبية والمهنية تعمل على تكثيف وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا في زل الإقبال على تسجيل الأدوار من قبل المواطنين، مبينا بأن الهدف هو تطعيم 60 ألف مواطن يوميا.

وتشير المعطيات إلى أن 53 بلدة غالبيتها عربية مصنفها على أنها حمراء وأيضا 89 بلدة مصنفة برتقالية، وهي بلدات تشير إلى أنه يتم تسجيل معدل قياسي بالإصابات، ومؤشر لارتفاع العدوى بهذه البلدات، التي تشهد إجراءات مشددة للحد من تفشي الفيروس وقطع سلسلة العدوى.

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