تغيير مسار طائرات مدنية أثناء القصف الإسرائيلي في سورية

بعد وقت قصير من الهجوم الإسرائيلي في سورية، الليلة الماضي، جرى نقل مسار الطائرات المدنية من الأجواء القريبة من سواحل سورية ولبنان، نحو الغرب من أجل منع خطر إصابة محتملة لهذه الطائرات بالقصف الإسرائيلي أو بالصواريخ المضادة السورية.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الجمعة، أن إحدى هذه الطائرات تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية، وهي طائرة شحن من طراز "دريملاينر" (بويتغ 787)، وكانت قادمة من مدينة شنغهاي الصينية.

ولدى وصول الطائرة إلى المجال الجوي القبرصي، طالبت الرقابة الجوية القبرصية، التي تسيطر على أجواء تلك المنطقة، الطيارين باختيار مسار تحليق آخر.

وحدث ذلك في تمام الساعة 00:47 من الليلة الماضية، وبعد ورود الأنباء الأولية عن الهجوم الإسرائيلي في سورية. وإثر ذلك عبرت الطائرة الإسرائيلية من شرق قبرص إلى غربها بهدف الابتعاد عن الساحل السوري، وبعد ذلك سارت نحو الجنوب قبل أن تنحرف شرقا باتجاه مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، إن ستة مقاتلين من الميليشيات الإيرانية قُتلوا في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي في سورية، وأن جميع القتلى مسلّحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري. ورفض الجيش الإسرائيلي إصدار أي تعليق.

واستهدف الهجوم منطقة مصياف وسط سورية، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري. وذكرت الوكالة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أن الدفاعات الجويّة تتصّدى لعدوان إسرائيلي.

وقال المرصد السوري إن عددا من الصواريخ الإسرائيلية دمّرت مستودعات ومراكز ضمن البحوث العلمية "معامل الدفاع"، تتمركز فيها ميليشيات إيرانية.