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وفد مغربي في إسرائيل غدا

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 22:12

وفد مغربي في إسرائيل غدا
علما إسرائيل والمغرب على حائط البراق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يصل وفد رسمي من وزارة الخارجيّة المغربيّة، غدًا، الأحد، إلى إسرائيل لبحث إعادة تطبيع العلاقات، حسب ما ذكر موقع "واللا"، مساء السبت.

ومن المقرّر أن يبدأ الوفد المغربي التحضيرات لإعادة فتح مكتب التمثيل الدبلوماسي المغربي في تل أبيب، الذي أغلق بعد الانتفاضة الثانيّة، مع ذلك، لا يزال المغرب يدفع استئجار المكتب.

والجمعة، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مباحثات هاتفيّة مع الملك المغربي، محمّد السادس، بعد أيّام من توقيع اتفاقيّات لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة.

ودعا نتنياهو محمّد السادس إلى زيارة إسرائيل.

وخلال هذه المباحثات، أكّد الملك المغربي على "الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية. كما جدّد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

وغيّب بيان صادر عن مكتب نتنياهو حديث الملك المغربي عن القضيّة الفلسطينيّة.

وفي هذا السياق، نوه الملك بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، بحسب ما جاء في بيان الديوان الملكي.

ونقل بيان الديوان الملكي عن نتنياهو تأكيده على "عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها".

وبخلاف اتفاقيّات التطبيع السابقة مع الإمارات والبحرين والسودان، لم ينضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الاتصال الهاتفي بين نتنياهو ومحمّد السادس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المغرب
#إسرائيل
#تطبيع
#تل أبيب

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