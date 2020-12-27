انتخابات الكنيست: نشر مراقبين يحملون كاميرات في صناديق الاقتراع

قررت لجنة الانتخابات المركزية نشر مراقبين يحملون كاميرات في جميع صناديق الاقتراع البالغ عددها 13 ألف صندوق، خلال يوم انتخابات الكنيست، في 23 آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية اليوم، الأحد.

وسيعمل المراقبون الذين يحملون الكاميرات على توثيق عملية فرز الأصوات وأحداث استثنائية خلال عملية الاقتراع.

إضافة إلى ذلك، ينص قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست، الأسبوع الماضي، على عدم استخدام صناديق اقتراع متنقلة في دور المسنين أو لمرضى كورونا.

وتقرر أيضا، خلافا لاقتراحات، عدم فصل أيام التصويت من أجل تسهيل الازدهام في صناديق الاقتراع. كما صادقت لجنة الانتخابات المركزية على اقتراح عضو الكنيست شلومو كرعي، بإجراء تصوير لمحاضر الاقتراع الكاملة خلال 24 ساعة من انتهاء الانتخابات.

وتبلغ تكلفة المراقبين ومعدات التصوير التي سيحملونها بعشرات ملايين الشواقل التي ستضاف إلى ميزانية الانتخابات. وأوصت لجنة الانتخابات المركزية بفصل صناديق اقتراع وتقليص عدد أصحاب حق الاقتراع في كل صندوق من أجل منع تجمهرات في ظل انتشار فيروس كورونا.