تغييرات متوقعة بالدوام المدرسي بعد تعديل خريطة "رَمزور"

أعلنت وزارة التربية والتعليم بعد قرار لجنة التعليم في الكنيست أمس، أحد، استمرار الدوام المدرسي في جميع الصفوف خلال فترة الإغلاق المشدد الثالث، لكن هناك مراحل تعليمية، بين الصف الخامس والثاني عشر، في المدن التي يوجد فيها انتشار واسع نسبيا لفيروس كورونا، وتوصف بأنها حمراء وبرتقالية، التي لن يستمر الدوام المدرسي فيها وتُمنع فيها أنشطة أخرى خلال الإغلاق.

إلا أن قرار الوزارة، بشأن فتح المدارس، استند إلى خريطة "رمزور" (الشارة المرورية) – التي تصنف المدن والبلدات وفقا لانتشار الفيروس، بحيث تُصنف مدينة كحمراء بسبب انتشار واسع لكورونا، ثم برتقالية فصفراء وحتى خضراء، التي يكون انتشار الفيروس فيها قليلا. وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، إلى أنه لم يتم تعديل خريطة "رمزور" منذ عشرة أيام، رغم أن انتشار الفيروس في البلاد ازداد خلال هذه الفترة وهناك بلدات كانت مصنفة كخضراء أو صفراء وباتت حمراء وبرتقالية خلال الأيام الماضية.

وحسب قرار وزارة التربية والتعليم، فإن الدوام المدرسي لصفوف الخامس حتى الثاني عشر سيستمر كالمعتاد في البلدات التي ليست حمراء وبرتقالية، وذلك بعد أن قررت لجنة التعليم استمرار الدوام المدرسي للصفوف الخامس حتى العاشر، وألغت بذلك قرار الحكومة بأن يتعلم طلاب هذه الصفوف عن بعد.

51% من التجمعات السكنية بالبلاد مصنفة حمراء وبرتقالية

وقامت وزارة الصحة الإسرائيلية بتحديث خريطة "رمزور"، وذلك بتأخير 11 يوما، قامت وزارة الصحة بتحديث ألوان إشارات المرور بعد 11 يوما. وبحسب بيان الوزارة، فإن 51% من سكان الدولة حوالي 4.5 مليون، يعيشون في بلدات مصنفة برتقالية وحمراء.

وعليه، فإن طلاب الصف الخامس بالمحلة الابتدائية وصفو المرحلة الإعدادية وطلاب جميع صفوف المرحلة الثانوية في التجمعات السكنية المصنفة حمراء أو برتقالية سيبقون في منازلهم ابتداء من صباح الثلاثاء بموجب قرار الإغلاق الشامل، بحيث لن ينتظم التعليم الوجاهي في هذه التجمعات السكنية، بحيث أن أي تغييرات ستكون منوطة بموافقة وقرار صادر عن "كابينيت كورونا".

ويجري الدوام المدرس لصفوف الأول حتى الرابع كالمعتاد في جميع البلدات، وبضمنها الحمراء والبرتقالية، خلافا للفئات العمرية الأخرى. كذلك يستمر الدوام في مؤسسات التعليم الخاص والأولاد في خطر والمدارس الداخلية، في جميع البلدات وحتى الحمراء والبرتقالية.

وتقضي خطة وزارة التربية والتعليم بأنه في البلدات التي يوجد فيها دوام مدرسي لصفوف الحادي عشر والثاني عشر، سيسمح بتنقل الطلاب بين مجمعتين في الحد الأقصى، كما يسمح للمعلمين بالتنقل بين أربع مجموعات طلابية مختلفة.

إلى جانب ذلك، يستمر النشاط المدرسي في منطقة مفتوحة ضمن مجموعات مكونة من 20 طالبا ومعلم واحد.

ورغم عدم تعديل خريطة "رمزور" منذ عشرة أيام، أوعزت قيادة الجبهة الداخلية لرؤساء السلطات المحلية بمراجعة تعريف بلداتهم في الخريطة، وأن يتم فتح المدارس أو التعليم عن بعد بناء عليها.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر في مركز الحكم المحلي قولها إن ازديادا في انتشار الفيروس سُجل في معظم المدن والبلدات، وهناك بلدات كانت توصف كخضراء أو صفراء ينبغي أن تُصنف اليوم كبرتقالية أو حمراء، لكن بلدات كهذه ستعمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية بموجب خريطة "رمزور" غير المعدلة. وأضافت المصادر أن هذه التعليمات سارية لهذا اليوم فقط، إذ يتوقع إجراء بحث جديد حول خريطة "رمزور".