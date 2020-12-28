كورونا: لجنة الدستور تصادق على تقييدات الإغلاق الثالث

صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم الإثنين، على تعليمات وإجراءات الإغلاق الثالث للحد من كورونا والذي دخل حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد أن صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، فيما دخلت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا أسبوعها الثاني، وسط الارتفاع المتواصل بالإصابات ومؤشر العدوى بالبلاد.

وتواصلت الخلافات بين أعضاء اللجنة، وعلى الرغم من ذلك تم إقرار تعليمات وقيود الإغلاق، بحيث صوت إلى جانب تعليمات الإغلاق الثالث ثمانية مقابل سبعة أعضاء صوتوا ضد الإجراءات، فيما تم رفع التقييدات عن مطاعم الوجبات الجاهزة والسماح لها بالعمل لمدة أسبوع، بحسب نظام الطلبيات والإرساليات.

وفاة مسن بأزمة قلبية بعد ساعتين من حصول على لقاح ضد كورونا

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، عن وفاة مسن (75عاما، من بلدة بيسان متأثرا بإصاباته بنوبة قلبية، وذلك بعدد ساعتين من تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا.

ووصل المسن في ساعات الصباح إلى عيادة المرضى للحصول على التطعيم، حيث تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، وانتظر في العيادة، وبعد أن شعر بالراحة تم تسريحه إلى منزله.

وبعد مرور بعض الوقت على مكوثه في منزله، فقد وعيه، وأعلن وفاته لاحقا نتيجة لفشل القلب، وتقدر وزارة الصحة عدم وجود علاقة بين اللقاح والوفاة، لكن الحالة لا تزال قيد الفحص والتحقيق.

ومع دخول حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أسبوعها الثاني، فقد حصل أكثر من 100 ألف مواطن في البلاد على اللقاح ضد كورونا، أمس الأحد، ليصل إجمالي من تلقوا التطعيمات خلال 8 أيام من الحملة 379 ألفا.

حلمة التطعيم ضد كورونا تدخل أسبوعها الثاني

ويرجح بأن الأعداد سترتفع بغضون الأيام المقبلة، فيما تتحضر وزارة الصحة لفتح المزيد من مراكز التطعيم في ظل الإقبال على التسجيل لتلقي اللقاحات، علما أنه وزارة الصحة تتطلع لتطعيم نحو 4 مليون مواطن بحلول آذار/مارس المقبل.

وفي ظل هذه المعطيات تتواجد إسرائيل بالمرتبة الأولى من حيث وتيرة التطعيمات، حيث تتطلع الوزارة إلى الوصول إلى 100 ألف تطعيم في اليوم الواحد ابتداء من الأسبوع المقبل، بحسب ما صرح وزير الصحة، يولي إيدلشتاين، فيما يقدر بأنه سيتم التطعيم من الفيروس لحوالي 2 مليون و250 ألف من المواطنين بعد شهر ونصف من انطلاق حملة التطعيم.