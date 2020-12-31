الصحة الإسرائيلية: لليوم الثالث إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ5 آلاف

سجلت 5253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات في أعلى معدل يومي قياسي يتجاوز حاجز الـ5 آلاف، فيما تواصل الفحوصات الموجبة ومؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتأتي معطيات وزارة الصحة بشأن إصابات كورونا مع استمرار حملة التطعيم من الفيروس وتسجيل نحو 800 ألف من المواطنين تلقوا اللقاح، فيما سيتم تعليق حملة التطعيم الشهر المقبل لأسبوعين لحين وصول المزيد من شحنات لقاح فايزر إلى البلاد في مطلع شباط/فبراير المقبل.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا دون الحاجة لتحويله من طبيب العائلة، وذلك عبر محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث أجري، أمس الأربعاء، 96835 فحصا، أظهرت النتائج أن 5.5% منها كانت موجبة.

ومع استمرار انتشار الفيروس رغم الإغلاق الشامل المفروض بالبلاد، تستمر المستشفيات بتسرير المزيد من المصابين في الفيروس، ويرقد في أقسام كورونا 1093 مصابا، بينهم 639 بحالة خطيرة و165 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

لا يتوقف الارتفاع عند الإصابات والحالات الخطيرة، إلا أنه يشمل أيضا وفيات كورونا، إذ بلغ إجمالي الوفيات 3314 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

وفيما تتواصل التقييدات والإجراءات لحظر التجمهر، تواصل الإصابات النشطة تسجيل معدلات قياسية لتبلغ 42402 حالة نشطة، علما أن إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد 419312 إصابة بغالبيتها كانت طفيفة، وحيث برعاية طبية عبر الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.