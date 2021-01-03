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الاحتلال يطوّق دير نظام: إصابة زوجة مستوطن إرهابي بحجر

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 14:38

الاحتلال يطوّق دير نظام: إصابة زوجة مستوطن إرهابي بحجر
مواجهات مغ قوات الاحتلال في دير جرير، أول من أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيبت مستوطنة (30 عاما) بجروح وُصفت بأنها خطيرة، إثر إلقاء حجارة باتجاهها اليوم، الأحد، بالقرب مستوطنة "حلميش" شمالي مدينة رام الله. وجرى نقلها إلى مستشفى "شيبا" وهي بكامل وعيها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوطنة المصابة تدعى ريفكا تايتل، وهي زوجة الإرهابي جاك تايتل، الذي يقضي فترة سجن مؤبد و30 عاما بعد إدانته بقتل فلسطينيين اثنين.

والإرهابي جاك تايتل، أدين بقتل فلسطينيين عام 1997، وحرض على قتل آخرين، وزرع عبوات ناسفة استهدفت إحداها المحاضر في الجامعة العبرية، زئيف شترنهل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يطارد مشتبهين بإلقاء حجارة، بعد ورود تقرير عن إصابة المستوطنة بالقرب من قرية دير نظام، التي فرضت قوات الاحتلال طوقا عليها.

وقال تقرير أولي إن المستوطنة أصيبت بحجر في رأسها عندما كانت تقود سيارة بالقرب من مستوطنة "حلميش"، ونقلتها سيارة إسعاف أولي إسرائيلية إلى المستشفى، بعد منحها علاج في المكان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الضفة الغربية
#مستوطنة
#دير نظام

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