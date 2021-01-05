تطعيم 1.37 مليون شخص و"موديرنا" بطريقه للبلاد

بلغ إجمالي عدد المواطنين في البلاد الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا 1.37 مليون حتى الآن، منهم 146 ألفا تلقوا التطعيم، أمس الإثنين، فيما من المتوقع أن تصل البلاد هذا الشهر شحنة تضم 6 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة الأميركية للأدوية "موديرنا" منتصف الليل أنها ستزود إسرائيل بشحنات لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا على أن تكون الشحنة الأولى التي تضم نحو مليون جرعة خلال الأسبوع، علما أن وزارة الصحة الإسرائيلية عقدت صفقة لشراء 6 مليون جرعة من الشركة الأميركية.

ويأتي ذلك، بعد أن وافقت الصحة الإسرائيلية على لقاح "موديرنا"، وبذلك تكون إسرائيل أول دولة خارج أميركا تصادق على لقاح الشركة والدولة الثالثة عالميا، وذلك بعد أن صادقت إدارة الغذاء والدواء في أميركا وكندا، على لقاح الشركة التي ادعت أن نجاعة اللقاح التجريبي كانت بنسبة 94.1%.

وتحدثت تقارير عن أن إسرائيل وقعت عقودا للتزود بلقاحات كورونا مع شركة "أسترهزنيكا" البريطانية، ويتوقع أن تشتري لقاحات "سبونتيك 5" من روسيا. وفي هذه الأثناء، تستمر محاولات تطوير لقاح إسرائيلي في المعهد البيولوجي.

ووفقا للصحة الإسرائيلية، فإن الاتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا، التي ستزودها الشركة لإسرائيل، بثلاث مرات، وحسب الاتفاق، سيرتفع عدد لقاحات "موديرنا" التي ستصل إلى إسرائيل من مليونين إلى 6 ملايين لقاح، لتطعيم 3 ملايين شخص.

ويضاف لقاح "موديرنا" إلى لقاح "فايزر"، الذي تم استعماله من خلال حملة التطعيم التي تنفذ في البلاد منذ نحو أسبوعين، حيث حصل على التطعيم نحو 1.37 مليون شخص حتى الآن، علما أن كل واحد من اللقاحين يتضمن الحصول على جرعتين بفارق 3 أسابيع.