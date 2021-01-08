  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استطلاع: 56% يعتقدون أن أحداث الكونغرس ستتكرر في إسرائيل

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 12:15

استطلاع: 56% يعتقدون أن أحداث الكونغرس ستتكرر في إسرائيل
متظاهرون ضد نتنياهو في القدس، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أجرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، مؤخرا، مداولات مشتركة حول تعزيز الحراسة حول مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية المظاهرات المتوصلة هناك وتطالب نتنياهو بالاستقالة. رغم ذلك، أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن 56% من المواطنين في إسرائيل يعتقدون أن حدثا شبيها باقتحام حشد من المتظاهرين للكونغرس الأميركي، أول من أمس، سيحدث في إسرائيل أيضا.

وقال 23% من المستطلعين إنهم متأكدون من أن حدثا كهذا قد يحدث في إسرائيل أيضا، و33% آخرين يتوقعون مثل هذا الحدث في إسرائيل.

وتبين أن 77% من ناخبي أحزاب "الوسط – يسار" و28% من ناخبي أحزاب اليمين يعتقدون أن حدثا شبيها بأحداث الكونغرس سيحدث في إسرائيل، فيما قال 32% إنهم لا يعتقدون ذلك، لكن 7% من بينهم فقط متأكدين من أنه لن يحصل حدثا كهذا في إسرائيل.

وتوقع 44% من المستطلعين أن أعمال شغب في إسرائيل، كالتي وقعت في محيط الكونغرس، ستأتي من جانب اليمين، بينما قال 34%، وغالبيتهم الساحقة من ناخبي اليمين، إنه سيأتي من جانب "اليسار".

أنصار ترامب أثناء اقتحامهم الكونغرس، أول من أمس (أ.ب.)

وفي هذه الأثناء، وعلى خلفية المظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو قرب مسكنه الرسمي في القدس، أجرى الشاباك والشرطة، مؤخرا، مداولات حول تعزيز الحراسة هناك.

وإثر أحداث الكونغرس، تقرر في مداولات الشاباك والشرطة، وضع سياج شائك عند الحواجز المحيطة بالمسكن الرسمي لنتنياهو.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أكدت على هذه التفاصيل، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات هي استعدادات مسبقة، لكنها نفت وجود علاقة لذلك بأحداث الكونغرس، فيما رفض الشاباك التعقيب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إسرائيل
#أحداث الكونغرس
#الشاباك
#الشرطة الإسرائيلية

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة نتنياهو ولائحة اتهام ضد درعي
تأجيل محاكمة نتنياهو ولائحة اتهام ضد درعي

2021-01-08

استطلاع: الأزمة السياسية ستستمر بعد انتخابات الكنيست
استطلاع: الأزمة السياسية ستستمر بعد انتخابات الكنيست

2021-01-08

الصحة الإسرائيلية: 38 وفاة و7597 إصابة جديدة بكورونا الخميس
الصحة الإسرائيلية: 38 وفاة و7597 إصابة جديدة بكورونا الخميس

2021-01-08

الأكثر قراءة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

2021-01-07
بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

2021-01-07
اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

2021-01-07
إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

2021-01-07
العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

2021-01-07