لمنع ازدحامات السير: الشرطة تغير مواعيد نصب حواجزها

بدأت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بنصب حواجزها بهدف إنفاذ الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا بموجب جدول زمني جديد. ووفقا لقرار اتخذ في أعقاب مداولات أجرتها قيادة الشرطة، أمس، فإن مواعيد نصب الحواجز ستكون بشكل متدرج، وذلك من أجل منع حدوث ازدحامات سير.

ويقضي قرار الشرطة بنصب 25 حاجزا، من الساعة 09:00 صباحا وأن يتم إزالتها عند الساعة 15:30 عصرا. وستعيد الشرطة نصب هذه الحواجز عند الساعة 18:00 مساء وخلال ساعات الليل.

وفسرت الشرطة قرارها بأنه "إثر تجربة الماضي وبهدف خفض ازدحامات السير وتقليص الأضرار بروتين الحياة بقدر الإمكان، وخاصة في ساعات الصباح والمساء. وذلك بهدف السماح بوصول سريع للسائقين إلى أماكن العمل الحيوية التي يسمح لها بالعمل والعودة إلى بيوتهم".

إلى جانب ذلك، تواصل الشرطة تسيير دورياتها طوال الوقت ومن دون علاقة بانتشار حواجزها. وشددت على ضرورة "انصياع الجمهور للتعليمات والامتناع عن الحاجة إلى إنفاذها من جانب الشرطة، كي نتمكن من الحفاظ على صحة الجمهور ولجم انتشار الفيروس".

ونصبت الشرطة حواجز في الطرق السريعة وحررت مخالفات كثيرة بسبب خرق التعليمات. وتسببت هذه الحواجز بازدحات سير عديدة في أنحاء البلاد. ويشارك مفتشو السلطات المحلية في عملية إنفاذ تعليمات كورونا وفرض القيود على المحال التجارية، ولكن بصورة جزئية جدا.

وحررت الشرطة منذ صباح أول من أمس، عندما دخل الإغلاق حيز التنفيذ وحتى مساء أمس، 9178 مخالفة لخرق القيود. وكانت أغلبية المخالفات، وعددها 7255 مخالفة، بسبب الخروج من البيت بهدف أو ننشاط غير مسموح. كما تم تحرير 1358 مخالفة بسبب عدم وضع كمامة، و91 مخالفة خرق الحجر الصحي، و125 مخالفة لمصالح تجارية و299 مخالفة بسبب التواجد في مكان عام يحظر التواجد فيه.