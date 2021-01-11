تطعيم 1.9 مليون شخص بالبلاد وتأخير نتائج فحوصات كورونا

تلقى نحو 1.9 مليون شخص في البلاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما لوحظ، أمس الأربعاء، تراجعا بالعدد اليومي ممن تلقوا التطعيم حيث بلغ 50 ألفا، في تراجع هو الأول منذ بدء حملة التطعيمات قبل أكثر من أسبوعين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين.

وفي ظل الارتفاع المتواصل في معدل الإصابة بفيروس كورونا، أظهرت المعطيات تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا حتى 5 أيام بعد أن كانت تظهر النتائج بغضون 48 ساعة.

ويأتي ذلك، نظرا للارتفاع الحاد في عدد اختبارات وفحوصات كورونا اليومية في الشهر الماضي، والذي وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى يومي له بلغ 127 ألف عينية مخبرية، وأفاد العديد من الأشخاص بأن أوقات انتظار غير عادية لنتائج الاختبارات التي غالبا ما كانت تتجاوز ثلاثة أيام.

ويستدل من تقدير الأوضاع أن متوسط ​​وقت الانتظار هو الآن 49 ساعة مقارنة بالهدف المعلن 18 ساعة من لحظة أخذ العينات حتى استلام النتيجة، بحيث أظهرت النتائج أن "وقت انتظار الفحوصات لا يزال مرتفعا"، حيث زعمت مصادر في صناديق الصحة أن المشكلة الأساسية تكمن في مراكز الاختبار التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وخاصة في المختبرات الخاصة.

ويأتي ذلك فيما انطلقت، أمس الأحد، حملة الجرعة الثانية من التطعيمات على أن تتجدد التطعيمات للجرعة الأولى في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعد وصول شحنة جديدة من لقاح "فايزر".

وسيتلقى المعلمون الجرعة الأولى من اللقاح خلال الأسبوع الحالي، وفي مقدمتهم العاملون في التعليم الخاص الذين لا تسري قيود الإغلاق على مؤسساتهم، علما أن تعليمات وزارة الصحة تقضي بعدم تطعيم الذين أصيبوا بالفيروس، بين الجرعة الأولى والثانية، وتماثلوا للشفاء.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال استقباله، أمس الأحد، الشحنة الثانية من لقاح "فايزر" في مطار بن غوريون برفقة وزير الصحة يولي إيدلشتاين "إسرائيل تسلمت شحنة ضخمة تصلنا في إطار حملة (عائدون إلى الحياة). إنها طائرة حافلة بحقن التشجيع. وقد اتفقت مع المدير التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، على إرسال شحنات متتالية لنستكمل عملية تطعيم المواطنين الذين تفوق أعمارهم 16 عامًا خلال شهر آذار".

ووفقا للبيانات، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية نسبة تطعيم لأكثر من 72% من الأشخاص الذين يبلغون 60 عاما من العمر فما فوق، على أن يتم البدء بتطعيم الفئة العمرية التالية، بمعنى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما.

وتتطلع وزارة الصحة بالتعاون مع مراكز التطعيم وصناديق المرضى، على زيادة وتيرة التطعيمات إلى معدل 170 ألف تطعيم يوميا.

وستتلقى إسرائيل المزيد من شحنات إضافية من لقاحات كورونا، وبحيث يتوقع أن يصل إليها أسبوعيا ما بين 100 ألف ونصف مليون لقاح. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول بداية آذار/مارس المقبل ستكون إسرائيل قد حصلت على 10 ملايين لقاح.