استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

بيّن استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع قوة المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليحصل على 62 مقعدا من أصل 120 لو جرت الانتخابات اليوم.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع قوّة الليكود إلى 29 مقعدًا بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 10 مقاعد من 15 مقعدًا حاليًا، فيما أظهر استطلاع القناة تراجع كل من حزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، و"يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

القناة 12 الليكود، برئاسة نتنياهو 29 "تيكفا حدشا" (أمل جديد)، برئاسة ساعر 16 "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت 13 "يش عتيد"، برئاسة يائير لبيد 13 القائمة المشتركة 10 "شاس" 8 "يهدوت هتوراه" 8 "الإسرائيليون"، برئاسة رون حولدائي 6 "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس 5 "ميرتس" 5

ويظهر الاستطلاع أن المعسكر الداعم لنتنياهو (الليكود والأحزاب الحريدية)، يحصل على 45 مقعدا فقط، وإذا ما قرر بينيت الانضمام إلى هذا المعسكر، فإن قوته ستصل إلى 58 مقعدا، الأمر الذي يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.

في المقابل، فإن المعسر المناوئ لنتنياهو (52 مقعدا - لا يشمل المشتركة) يستطيع تشكيل حكومة بالمشاركة مع بينيت تضم 65 مقعدا في الكنيست.

وبحسب الاستطلاع، تفشل 8 قوائم في تجاوز نسبة الحسم، وهي:

نسبة الأصوات "الحزب الاقتصادي الجديد"، برئاسة يارون زليخه 2.7% حزب "الصهيونية الدينية"، برئاسة بتسلئيل سموتريتش 2.5% حزب العمل 1.1% "البيت اليهودي" 0.7% "تيلم"، برئاسة موشيه (بوغي) يعالون 0.7% "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير 0.7% "تنوفا"، برئاسة عوفير شيلح 0.3% "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس 0.1%

وفحص الاستطلاع إمكانية تحالف الأحزاب المناوئة لنتنياهو في قائمة واحدة تضم "كاحول لافان" و"يش عتيد" وحزب "الإسرائيليين"، مع الإبقاء على "ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" خارج التحالف، وفي هذه الحالة، تكون النتائج كالتالي:

القناة 12 الليكود، برئاسة نتنياهو 30 تحالف أحزاب الـ"يسار - وسط" 28 "تيكفا حدشا" (أمل جديد)، برئاسة ساعر 13 "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت 12 القائمة المشتركة 10 "شاس" 8 "يهدوت هتوراه" 8 "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 "ميرتس" 4

ووفقا لاستطلاق القناة 12، تفوق نتنياهو على ساعر بنسبة كبيرة عندما سُئل المستطلعة آراؤهم عن هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل نتنياهو على 33%، في حين حصل ساعر على 13%، ولبيد على 12% وبينيت على 10% وحولدائي على 8%. وقال 14% من المشاركين في الاستطلاع إن أيا من المطروحة أسمائهم غير مناسب للمنصب وقال 10% إنهم لا يفرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 508 أشخاص، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4% وأجري بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.