توسيع دائرة التطعيم لتشمل البالغين من العمر 50 عاما فما فوق

قررت السلطات الإسرائيلية توسيع دائرة المتطعمين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، على أن تشمل من هم في جيل الـ50 عاما فما فوق، بدءًا من يوم غد، الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الوزارة أنها "توسع دائرة المتطعمين للكورونا، وعليه، ابتداء من يوم غد، الأربعاء (13 كانون الثاني/ يناير الجاري)، يبدأ تطعيم مؤمني صناديق المرضى ممن هم في جيل الـ50 عاما وما فوق".

وطالبت الوزارة من المواطنين في هذه الفئة العمرية بـ"التوجه لصناديق المرضى العامة لتنسيق موعد مسبق". وتعطي الأفضلية لأعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم الخاص (مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة)، الذين يواصلون العمل خلال فترة الإغلاق.

وانضم من هم فوق الـ55 عامًا وأفراد الهيئات التدريسية إلى حملة التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، اليوم، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 1.9 مليون شخص، بحسب المعطيات الرسمية.

وأشارت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن صناديق المرضى تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية وتلقى منهم قوائم تسمح له بتحديد أولوية الملقحين. وأعربت وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع عن أملها في استكمال تطعيم جميع المعلمين خلال ثلاثة أيام.

وقامت صناديق المرضى العامة بإرسال دعوات للطواقم التدريسية اعتبارًا من الليلة الماضية للحصول على التطعيم وفقًا للقوائم التي وضعتها السلطات المعنية. وشددت الوزارة على أن "التوجّه للحصول على التطعيم يجب أن يتم بعد تلقّي الاستدعاء فقط".

وابتداءً من اليوم، توسعت دائرة الحاصلين على التطعيم للكورونا، لتصبح من جيل الـ55 عامًا فما فوق. وذلك في أعقاب وصول دفعة أخرى من التطعيمات إلى البلاد.

وعلى الرغم من توسيع دائرة حملة التلقيح ضد كورونا، اشتكى العشرات من المستخدمين من صعوبات في حجز المواعيد لتلقي التطعيم، وأشاروا إلى أن بعض صناديق المرضى أغلقت باب الحجوزات حاليا نظرا للإقبال الواسع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 9589 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 504,269، منها 3,704 حالات وفاة. وأظهرت المعطيات الرسمية أن 1,027 من مجمل الإصابات في حالة صعبة و247 موصولون بأجهزة تنفس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، يتواصل مؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع، كما سجلت الفحوصات الموجبة ارتفاعا وبلغت 7.6% بعد أن تم، أمس الإثنين، أخذ 127 ألف عينة مخبرية لفحوصات كورونا.