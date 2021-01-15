وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز المليونين

تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حول العالم، حاجز المليوني حالة.

جاء ذلك بحسب آخر تحديثات نشرها، اليوم الجمعة، موقع "وورلدميترر" المعني برصد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس حول العالم.

ووفق المصدر بلغ العدد الإجمالي للوفيات مليونين و ألفين و465 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 93 مليونًا، و536 ألفًا و554 إصابة.

أما عدد المتعافين فبلغ 66 مليونًا، و835 ألفًا و146.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس دول العالم من حيث أعلى الإصابات بـ23 مليونًا و848 ألفًا و410 إصابات، تليها الهند بـ10 ملايين و528 ألفًا و508، ثم البرازيل بـ8 ملايين و326 ألفًا و115.

ومن حيث الوفيات جاءت الولايات المتحدة في المقدمة أيضًا بـ397 ألفًا و385 وفاة، تلتها البرازيل بـ207 آلاف و160 حالة، ثم الهند بـ151 ألفًا و954