الحجر للعائدين من دبي في فنادق وبحث تمديد الإغلاق الثلاثاء

تجتمع الحكومة الإسرائيليّة بعد غدٍ، الثلاثاء، لبحث تمديد الإغلاق المشدّد الذي ينتهي ليل الخميس – الجمعة.

في السياق، ألزمت وزارة الصحّة الإسرائيلية العائدين من دبي بالدخول إلى عزل في فندق بدءًا من ليل الأحد – الإثنين، بعد اكتشاف عودة 4 مصابين بالطفرة الجنوب أفريقيّة من دبي إلى البلاد.

وتضاف دبي إلى جنوب أفريقيا والبرازيل وزامبيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال منسّق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، إنه يوجد انخفاض في عدد الإصابات بكورونا، لكن هذا المعطى لا يؤثر بعد على عدد مرضى كورونا في حالات خطيرة. وأفاد أن معامل تناقل العدوى (R) انخفض إلى 1.09، لكنه لم يصل بعد إلى غايته المنخفضة وهي 1. ومعامل تناقل العدوى أعلى من 1 يدل على أن الوباء يتجه نحو الانتشار. "ووفقا لهذه المعطيات سنقرر إذا كنا سنوصي بتمديد الإغلاق، وثمة احتمال كبير لتمديده".

وكان أش قد قدّر، نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيتم تمديد الإغلاق بأسبوع بعد 21 كانون الثاني/يناير الجاري، وهو الموعد الأولي لنهاية الإغلاق المشدد الحالي، "وأعتقد أن أسبوعا آخر سيكون كافيًا".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن الحكومة ستقرر بشأن تمديد الإغلاق يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وأضاف أنّ القرار سيتخذ وفقا لوضع انتشار الفيروس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يميل إلى تبني اقتراح وزارة الصحة بتمديد الإغلاق لأسبوع إضافي. ورغم أن وزراء حزب "كاحول لافان" لم يتخذوا قرارا نهائيا بهذا الخصوص، إلا أنهم يميلون إلى تمديد الإغلاق بأسبوع إلى جانب تشديده أكثر.

وقال نتنياهو، صباح اليوم، إنه يأمل بأن يرتفع عدد الذين يتلقون التطعيم إلى 200 ألف يوميا، وإنه بذلك سيكون بالإمكان "السماح بفتح تدريجي مع جواز السفر الأخضر (للحاصلين على جرعتي التطعيم) لأجزاء من المرافق الاقتصادية والحياتية، إلى حين نفتحها بالكامل".

وأضاف نتنياهو "نحن الآن في سباق متقارب بين انتشار المرض مع الطفرات وبين التطعيمات. وأنا مؤمن بأن تعاون جميع المواطنين سيجعلنا ننتصر في هذا السباق".

أما حول الجرعة الثانية من تطعيم كورونا، فقال أش إنّ الذين تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح كورونا معفيّون من الدخول إلى حجر صحي بعد مخالطتهم مرضى كورونا مؤكدين، وذلك شريطة أن يكون قد مرّ أسبوع على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضاف أش أن هذه المنفعة الوحيدة حاليا لمن تلقى الجرعتين، "ونتحدث أيضا عن أمور أخرى عندما نستمر باستخدام الشارة الخضراء ونفتح المرافق الاقتصادية. وسيبدأ نظام محوسب، في الأيام القريبة، بإصدار شهادة المتطعم".