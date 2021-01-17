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مصلحة السجون الإسرائيلية: تطعيم الأسرى سيبدأ الأسبوع الحالي

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 12:44

مصلحة السجون الإسرائيلية: تطعيم الأسرى سيبدأ الأسبوع الحالي
سجن "عوفر" (مصلحة السجون الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم، الأحد، أنها ستبدأ بتطعيم الأسرى باللقاع ضد فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من تطعيم السجانين.

ويأتي ذلك في أعقاب تراجع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، عن معارضته لهذه الخطوة، في أعقاب معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لموقف أوحانا وتأكيده على أن القرار بشأن تطعيم الأسرى ليس ضمن صلاحيات وزير الأمن الداخلي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مصلحة السجون قولها إنه سيتم تطعيم الأسرى وفقا للأولويات التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية، "ومن دون التمييز ضد الفلسطينيين الذين أدينوا بمخالفات أمنية".

وقالت مصلحة السجون إن تطعيم السجانين بالجرعة الأولى اليوم، ويتوقع البدء بتطعيم الأسرى في وقت لاحقا خلال الأسبوع الحالي.

وقال مندلبليت، في رسالة وجهها إلى أوحانا، أول من أمس الجمعة، إن قرار الأخير بعدم تطعيم الأسرى الذين ينتمون إلى الفئة العمرية في خطر بلقاح كورونا، "صدر من خلال افتقار للصلاحية وموبوء بتناقض بارز مع القانون".

وشدد مندلبليت على أن الجهة المخولة بإصدار قرار بهذا الخصوص هي وزارة الصحة الإسرائيلية، المسؤولة عن تحديد أولويات منح التطعيم، وأن على مصلحة السجون أن تمنح التطعيم للأسرى دون تأخير، ووفق معايير الأولوية بالتطعيم التي أقرتها وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قالن الخميس الماضي، إنه سيتم تطيعم طواقم مصلحة السجون الإسرائيلية باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ حملة تطعيم السجناء، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيين، خلال الأسبوع المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصلحة السجون الإسرائيلية
#الأسرى الفلسطينيون
#أفيحاي مندلبليت
#أمير أوحانا

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