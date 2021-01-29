معطيات للصحة الإسرائيلية: فعالية "فايزر" تصل إلى 92%

بيّنت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 371 شخصا فقط من أصل نحو 715 ألفا تلقوا جرعتي لقاح "فايزر"، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت هذه المعطيات إلى أن فعالية اللقاح وصلت إلى 92%، وهي نسبة "واعدة ومشجعة" بحسب مسؤولة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة، قولها إن 371 من أصل 715 ألف مواطن، أصيبوا بالفيروس بعد مرور أسبوع على الأقل على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.

وقالت الصحيفة "من المفترض أن تبدأ المناعة ضد فيروس كورونا في غضون أسبوع، بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر".

وأضافت "بحسب الدراسات التي أجرتها شركة فايزر، فإن فاعلية اللقاح تبلغ قرابة 95%، وهي نسبة عالية جدا، ويبدو أن البيانات الإسرائيلية تؤكد فعالية التطعيم، مما يدل على نتيجة واعدة أكثر".

وقالت رئيسة قسم المعلومات والصحة الرقمية في صندوق المرضى "مكابي"، د. عنات زوهار "حقيقة أن اللقاح يُظهر فعالية بنسبة 92%، بعد 7 إلى 18 يومًا من تلقي الجرعة الثانية، هي بيانات مشجعة للغاية".

وأضافت "سنستمر في مراقبة الوضع، لمعرفة ما إذا كان الرقم يرتفع ويصل إلى 95%، الذي تم توضيحه خلال دراسة فايزر".

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل الى مليونين و932 ألفا و454 شخصا.

وأشارت في بيان إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية، من لقاح كورونا بلغ مليونا و624 ألفا و454 شخصا.