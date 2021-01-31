كوخافي يلتقي قائد يونيفيل ويبحثان الوضع بجنوب لبنان

بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، "الوضع الأمني في جنوب لبنان ومهام يونيفيل في هذه المنطقة"، خلال لقائه مع قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الجنرال ستيفانو ديل كول، اليوم الأحد.

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إيفي دفرين، اليوم (الأحد) قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن اللقاء عُقد "على خلفية الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل حزب الله، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته على السيادة". وشارك في اللقاء رئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين.

وادعى البيان أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر قوة يونيفيل عاملاً هامًا ومؤثرًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

واعتبر البيان أن الجيش الإسرائيلي "يتوقع من يونيفيل تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة. كما يتوقع من قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لمنع انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها جيش حزب الله بانتظام".