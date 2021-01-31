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نيسانكورين يتنحى عن الحياة السياسية مؤقتا

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 12:46

نيسانكورين يتنحى عن الحياة السياسية مؤقتا
نيسانكورين (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي السابق، آفي نيسانكورين، اليوم الأحد، عن تنحيه من الحياة السياسية لفترة مؤقتة وعدم ترشحه في انتخابات الكنيست القريبة. وأبلغ نيسانكورين رئيس حزب "الإسرائيليين"، رون حولدائي بقراره.

وقال نيسانكورين، وهو رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت) السابق، في بيان إنه "بعد سنوات طويلة كشخصية عامة، سآخذ إجازة. وقررت أنه من الأفضل التنحي جانبا. وأقدر رون حولدائي ومرشحي الإسرائيليين، وسأستمر بالمساعدة بقدر استطاعتي في الكفاح ضد الفساد ومن أجل اقتصاد اجتماعي وديمقراطي نستقر". وأضاف أن "المعسكر بحاجة إلى تحالفات كي يبقى، ويوجد عدد كبير من الأحزاب والمرشحين".

وأضاف أنه كوزير للقضاء وعضو كنيست "منعت مسا خطيرا باستقلالية حراس العتبة ومكانة القضاة. ومنعت تسييسا خطيرا لجهاز القانون والقضاء. وحتى عندما كان الكفاح مقرونا بثمن شخصي، لم أنحرف عن الطريق ولم أتراجع أمام محاولات تخريب وإضعاف أسس سلطة القانون".

وعقب حولدائي أنه يحترم قرار نيسانكورين "وسأستمر بالعمل دون هوادة من أجل توحيد معسكر الوسط – يسار. وواضح للجميع أن الطريق الوحيدة لإنشاء قوة كبيرة هي العمل سوية، وعلى الجميع أن يتنازل".

يشار إلى أن نيسانكورين انضم عام 2019 إلى حزب "حوسين ليسرائيل" برئاسة بيني غانتس، ولدى تشكيل كتلة "كاحول لافان" تم ترشيحه في المكان الخامس. وبعد انقسام هذه الكتلة انضم، في إطار حزب "كاحول لافان"، إلى الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الماضية، واعتبر شخصية صدامية ضد نتنياهو. وبعد حل الكنيست انسحب من "كاحول لافان" وانضم إلى حزب "الإسرائيليين".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#آفي نيسانكورين

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