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خلال 24 ساعة: سقوط مسيرتين إسرائيليتين بغزة ولبنان

تاريخ النشر: 02/02/2021 - 09:27

خلال 24 ساعة: سقوط مسيرتين إسرائيليتين بغزة ولبنان
(توضيحية-جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، داخل قطاع غزة، دون أن يتضح بعد سبب سقوطها، علما أن هذه المسيرة الثانية التابعة للجيش التي تسقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طائرتين إسرائيليتين سقطتا في قطاع غزة ولبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون الكشف عن الأسباب.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات للرصد الاستخباري وجمع المعلومات والمراقبة.

ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كانت الطائرة قد أسقطت من قبل الفلسطينيين، أم سقطت نتيجة لخلل فيها، بحسب بيان صادر عنه.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات"، وأنه يجري التحقيق في الحادث.

وذكر الجيش في بيانه أن الطائرة "كانت تقوم بنشاط عملاني روتيني في قطاع غزة".

في المقابل، قالت مصادر فلسطينية إن "المـقاومـة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال واستولت عليها شرق خانيونس جنوب قطاع غزة"، دون الإبلاغ عن المزيد من المعلومات.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن طائرة مسيرة بدون طيار سقطت، أمس الإثنين، في الأراضي اللبنانية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان "سقطت مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية، وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان".

وأضاف في البيان "لا خشية من تسرب للمعلومات".

إلى ذلك، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان أنه تم إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش الإسرائيلي بعد ان اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، مضيفا أنها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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