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إسرائيل ستتزود بـ20 مليون لقاح مضاد لكورونا بـ1.7 مليار شيكل

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 16:05

إسرائيل ستتزود بـ20 مليون لقاح مضاد لكورونا بـ1.7 مليار شيكل
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وقعت إسرائيل أمس على اتفاقيات مع شركتي "فايزر" و"موديرنا"، اللتين تطوران لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وتبين اليوم، الثلاثاء، أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستحصل إسرائيل على 20 مليون جرعة تطعيم بتكلفة 1.7 مليار شيكل، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية.

وتعهدت الشركتان بأنهما ستزودان إسرائيل باللقاح الأكثر تطورا، ويتكون نجاعته الأعلى مقابل الطفرات الجديدة لكورونا التي يتم اكتشافها.

وتشير التفاصيل إلى أن إسرائيل وقعت على اتفاق مع "فايزر"، ستتزود بموجبه بـ10 ملايين جرعة تطعيم ضد كورونا، وفيما الاتفاق مع "موديرنا" يقضي بتزويدها بـ5 ملايين جرعة. كما يتعين على "موديرنا" تزويد إسرائيل بـ5 ملايين جرعة بموجب اتفاق سابق ولم تتزود إسرائيل بهذه اللقاحات.

وحتى نهاية العام 2022، يتوقع أن تصل إلى إسرائيل 20 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا، إضافة إلى إمكانية أن تشتري إسرائيل 30 مليون جرعة تطعيم أخرى من "فايزر" و"كورونا".

وتشمل الاتفاقيات مع الشركتين بندا يقضي بإمكانية امتداد تزويد اللقاحات إلى العام 2023، لأنه ليس واضحا شكل استخدام اللقاح في السنوات المقبلة، ما يعني أنه يتوقع تزويد اللقاحات لإسرائيل بشكل منتظم حتى العام 2023.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#فايزر
#موديرنا
#إسرائيل

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