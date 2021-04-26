الاحتلال يغلق مساحة الصيد كاملة في قطاع غزة

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم، الإثنين، وحتى إشعار آخر، حسب بيان صادر عن "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، الليلة الماضية، بذريعة إطلاق مقذوفين من القطاع.

وكان الاحتلال قد أعلن في البداية عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 9 أميال، وأعلن لاحقا عن إغلاق مساحة الصيد بالكامل في أعقاب مداولات أمنية.

وقال بيان جيش الاحتلال إن "القرار اتخذ على إثر عمليات إرهابية من جانب قطاع غزة ضد مواطني إسرائيل في الأيام الأخيرة، والتي تشكل خرقا للسياجة الإسرائيلية. وتتحمل حماس المسؤولية عن أي شيء يجري في قطاع غزة ويخرج منه باتجاه إسرائيل، وستتحمل تبعات العنف الممارس ضد مواطني إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، رصده إطلاق قذيفتين من قطاع غزّة سقطتا في منطقتين مفتوحتين.

ولم تدوِّ صافرات الإنذار في المنطقة بعد إطلاق القذيفة الأولى، بينما دوّت في منطقة كيسوفيم بعد إطلاق القذيفة الثانية.

وأطلقت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين 40 قذيفة من القطاع، وربط جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها وبين التصعيد في القدس المحتلة..

وفي وقت سابق، الأحد، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، باستمرار جهوزية قوات الجيش لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع غزة، "إلى جانب الاستعداد للتصعيد".

وجاء ذلك خلال مداولات لتقييم الوضع العسكري، أجراها غانتس وكوخافي بمشاركة ضباط كبار في الجيش، بينهم نائب رئيس أركان الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، رئيس الشعبة الإستراتيجية، قائد المنطقة الوسطى (أي الضفة الغربية)، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندوب عن الشاباك وضباط آخرون.