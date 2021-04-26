  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يغلق مساحة الصيد كاملة في قطاع غزة

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 06:55

الاحتلال يغلق مساحة الصيد كاملة في قطاع غزة
(مواقع التواصل الاجتماعي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم، الإثنين، وحتى إشعار آخر، حسب بيان صادر عن "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، الليلة الماضية، بذريعة إطلاق مقذوفين من القطاع.

وكان الاحتلال قد أعلن في البداية عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 9 أميال، وأعلن لاحقا عن إغلاق مساحة الصيد بالكامل في أعقاب مداولات أمنية.

وقال بيان جيش الاحتلال إن "القرار اتخذ على إثر عمليات إرهابية من جانب قطاع غزة ضد مواطني إسرائيل في الأيام الأخيرة، والتي تشكل خرقا للسياجة الإسرائيلية. وتتحمل حماس المسؤولية عن أي شيء يجري في قطاع غزة ويخرج منه باتجاه إسرائيل، وستتحمل تبعات العنف الممارس ضد مواطني إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، رصده إطلاق قذيفتين من قطاع غزّة سقطتا في منطقتين مفتوحتين.

ولم تدوِّ صافرات الإنذار في المنطقة بعد إطلاق القذيفة الأولى، بينما دوّت في منطقة كيسوفيم بعد إطلاق القذيفة الثانية.

وأطلقت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين 40 قذيفة من القطاع، وربط جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها وبين التصعيد في القدس المحتلة..

وفي وقت سابق، الأحد، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، باستمرار جهوزية قوات الجيش لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع غزة، "إلى جانب الاستعداد للتصعيد".

وجاء ذلك خلال مداولات لتقييم الوضع العسكري، أجراها غانتس وكوخافي بمشاركة ضباط كبار في الجيش، بينهم نائب رئيس أركان الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، رئيس الشعبة الإستراتيجية، قائد المنطقة الوسطى (أي الضفة الغربية)، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندوب عن الشاباك وضباط آخرون.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
#الجيش الغسرائيلي
#مساحة الصيد

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي
بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

2021-04-26

الاتفاق النووي: بن شبات سيستعرض بواشنطن معلومات حساسة
الاتفاق النووي: بن شبات سيستعرض بواشنطن معلومات حساسة

2021-04-26

الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين من قطاع غزة

2021-04-25

الأكثر قراءة

العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

العراق: مصرع 82 شخصا إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

2021-04-25
سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

سموتريتش: ربما حان الوقت لاستبدال نتنياهو

2021-04-25
حماس:

حماس: "ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل العدو ومنشآته"

2021-04-25
كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

كوخافي يلغي زيارته لواشنطن: إذا هدأت القدس ستهدأ غزة

2021-04-25
تسريب صوتي لظريف: خسرنا كثيرا بسبب

تسريب صوتي لظريف: خسرنا كثيرا بسبب "تدخلنا المفرط" في سورية

2021-04-25