الصحة الإسرائيلية تعتزم نقل فحوصات كورونا للقطاع الخاص

تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية نقل فحوصات كورونا إلى القطاع الخاص، بحيث يتعين على الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا أن يدفعوا المال مقابل هذا الفحص. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أن قرار الوزارة يأتي في أعقاب انتقادات للتكاليف المرتفعة لفحوصات كورونا.

وقال منسق مكافحة كورونا، بروفيسور نحمان أش، أمس، "إننا نبحث في إمكانية الفحوصات مقابل دفع المال لأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم".

وأفادت الصحيفة بأن اجتماعا عُقد أمس بمشاركة مسؤولين في وزارة الصحة، جرى خلاله التداول في تقليص تدريجي وكبير في عدد فحوصات كورونا غير الضرورية. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الفحوصات تبلغ مئات ملايين الشواقل.

وقال مصدر في وزارة الصحة إن التمويل الحكومي لفحوصات كورونا للقاصرين دون 16 عاما والممنوعين من تلقي التطعيم سيستمر. وأضاف أنه "لا ينبغي أن نمول الفحوصات لكل من يشاء ذلك. وسنمول أي فحص ضروري، لمن تظهر عليه أعراض أو خالط مريضا مؤكدا. والباقون لا. وهذا سيحدث بعد انتهاء إجراءات ترخيص مختبرات خاصة".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، أجري الأسبوع الماضي 30 – 50 ألف فحص كورونا يوميا، فيما تراوحت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس بين 0.2% - 0.4%. كما أن خُمس المصابين بكورونا لم يتلقوا تطعيما رغم أنهم يستحقونه.

ووفقا لمعطيات أحد صناديق المرضى، فإنه خلال الأسبوع الأول من نيسان/أبريل الحالي أجري 45 الف فحص بين الذين لم يتلقوا التطعيم رغم أن بإمكانهم تلقي التطعيم.