"الكابينيت" يجري مشاورات بشأن التصعيد بغزة والتوتر بالقدس

يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)، اليوم الإثنين، مشاورات لبحث الوضع الأمني والتصعيد على جبهة قطاع غزة والتوتر في القدس والأحداث عند باب العامود.

ويأتي هذه الاجتماع الذي سيعقد عند الساعة الثالثة عصرا، عقب طلب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بعقد جلسة مشاورات لوزراء "الكابينيت"، وذلك في ظل التصعيد على جبهة غزة والغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مواقع للمقاومة في القطاع التي ردت بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات بالجنوب.

وأوعز وزير الأمن غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس الأحد، باستمرار جهوزية قوات الجيش لسيناريوهات مختلفة مقابل قطاع غزة، "إلى جانب الاستعداد للتصعيد".

وسبق الإعلان عن انعقاد "الكابينيت"، قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مساحة الصيد في قطاع غزة بشكل كامل، بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر، بذريعة إطلاق مقذوفين من القطاع.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، رسلان عليان، قد أعلن في البداية عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 9 أميال، وأعلن لاحقا عن إغلاق مساحة الصيد بالكامل في أعقاب مداولات أمنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم إطلاق أكثر من 40 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، علما أنه خلال الجمعة والسبت أطلقت 36 قذيفة بغالبيتها سقطت في مناطق مفتوحة، فيما اعترضت القبة الحديدية 6 قذائف، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عند منتصف الليل، رصده إطلاق قذيفتين من قطاع غزة سقطتا في منطقتين مفتوحتين قرب السياج الأمني، وعلى عكس المرات السابقة، امتنع الجيش الإسرائيلي عن الرد.

وفي القدس، وبعد 12 يومًا من الغضب والمواجهات، أزال الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، السواتر الحديديّة من باب العامود، بعد أيام من المواجهات.

ورغم أن شرارة الاحتجاجات بدأت مع وضع الحواجز الحديديّة في باب العامود، إلا أن الأهالي يؤكّدون أنها نتيجة تراكمات طويلة من هدم المنازل، وزرع البؤر الاستيطانية في الأحياء العربية، والتنكيل الاقتصادي والمنع المتكرّر للصلوات في المسجد الأقصى.