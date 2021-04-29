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الاحتلال يعتقل أربعة شبان شرقي قطاع غزة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 20:55

الاحتلال يعتقل أربعة شبان شرقي قطاع غزة
من نشاط الإرباك الليلي شرقي قطاع غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أربعة شبان فلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، أن اعتقال الشبان الأربعة حاء في أعقاب محاولتهم التسلل عبر السياج الحدودي بين مناطق الـ48 وقطاع غزة.

وقال البيان الجيش الإسرائيلي: "اعتقلت قوات الجيش (الإسرائيلي) 4 فلسطينيين تسللوا عبر السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل".

وأضاف أنه لم يضبط بحوزة الفلسطينيين الأربعة أسلحة، مشيرا أنهم يخضعون للاستجواب.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، اعتقلت أربعة شبان، لم يتم التعرف على هوياتهم.

وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال تمت إثر اقتراب الشبان من السياج الحدودي شرق البلدة.

وبين الفينة والأخرى، تعتقل قوات الاحتلال من تزعم أنهم متسللين إلى أراضيها، سواء قرب المناطق الحدودية شمالا مع لبنان، أو جنوبًا مع قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التنغيص على حياة المزارعين شمالي وشرقي قطاع غزة، وتمنع الغزيين من الاقتراب من المناطق الزراعية الحدودية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قطاع غزة
#الاحتلال الإسرائيلي

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