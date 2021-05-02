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الأدنى منذ سنة: 13 إصابة جديدة بكورونا و102 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 14:49

الأدنى منذ سنة: 13 إصابة جديدة بكورونا و102 بحالة خطيرة
كواطنون بدون كمامات في تل أبيب، في 18 نيسان/أبريل الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

سجل يوم أمس، السبت، أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ سنة تقريبا، إثر تشخيص 13 إصابة بالفيروس، وشكلت نسبة 0.1%، من بين 8872 فحصا لكورونا، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد.

وهذه أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 23 أيار/مايو من العام الماضي، وسُجلت حينها خمسة إصابات بالفيروس.

ويرقد في المستشفيات، حاليا، 102 مريض بكورونا بحالة خطيرة، بعد أن كانت هذه الحالات أكثر 1200 في ذروة انتشار الوباء.

وقبل يومين، كانت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية 0.2%، إثر تشخيص 79 إصابة بالفيروس من بين قرابة 35 ألف فحص.

ويوجد حاليا 1430 مريضا مؤكدا بكورونا، يرقد 173 منهم في المستشفيات، وفيما 62 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتوفي 4 مرضى بكورونا منذ يوم الخميس الماضي، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6365 منذ بداية الجائحة. وتظهر معطيات وزارة الصحة أن 152 مريضا بكورونا توفوا في شهر نيسان/أبريل الفائت، بينهم 119 توفوا في النصف الأول من هذا الشهر و33 توفوا في نصفه الثاني.

وبين المرضى الحاليين بكورونا، 331 في القدس، 34 في المغار، 30 في حيفا، 22 في بيت جن، 19 في الطيبة. ولا يوجد أي مريض بكورونا في عشرات البلدات، بينها عرابة، عسفيا، كفر برا، إكسال، دبورية وجسر الزرقاء.

وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لكورونا 370 شخصا، أمس، وهذا أدنى عدد منذ بداية حملة التطعيمات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك باستثناء اليوم الأول للحملة الذي تلقى فيه التطعيم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبضع عشرات الأشخاص. وتلقى الجرعة الأولى من التطعيم 5.4 مليون شخص تقريبا، وقرابة 5.09 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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