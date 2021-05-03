الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيينات وزارية جديدة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، الإثنين، على تعيين 5 وزراء جدد، معظمهم وزراء حاليون أضيفت إليهم وزارات أخرى.

فعيّن يوآف غالانت وزيرًا للتعليم العالي، إضافة إلى منصبه وزير التربية والتعليم، كما عيّن يوفال شطاينتس وزيرًا للموارد المائية، بالإضافة إلى منصبه وزير الطاقة.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين ميخائيل بيطون وزيرًا للمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى منصبه وزير الشؤون الإستراتيجية وفي منصب وزير الشؤون المدنية والاجتماعية في وزارة الأمن.

وعيّن حيلي تروبر وزيرًا للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى منصبه وزير الثقافة والرياضة، وعيّن عضو الكنيست إيتان غينزبورغ وزيرًا للاتصالات.

والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، وزيرا للقضاء. بعدها تراجع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن رفضه تعيين غانتس، واختياره تعيين الوزير أوفير أكونيس في المنصب.

وجمدت المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، تعيين أكونيس.

وقدم نتنياهو ردا مفصلا إلى المحكمة العليا، ونفى فيها قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن تعيين أكونيس كان مخالفا للقانون. لكن نتنياهو أعلن أنه قرر تعيين غانتس في المنصب بعد رفض جميع اقتراحات تسوية بهذا الخصوص.

ويذكر أن نتنياهو رفض طوال الأشهر الثلاثة الماضية تعيين غانتس وزيرا للقضاء. وكان اجتماع الحكومة للتصويت على تعيين وزير قضاء، أمس، صاخبا، وتخلله تبادل الصراخ بين الوزراء.

ورأت وسائل إعلام إسرائيلية بإعلان نتنياهو عن تعيين غانتس في المنصب أنه مؤشر على أن مستشاري نتنياهو أدركوا أن أداء نتنياهو في هذا الموضوع الحق ضررا سياسيا وقضائيا به، وإنه بإعلانه يحاول تقليص الأضرار.