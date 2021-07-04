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الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجل 185 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 09:31

الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجل 185 إصابة جديدة بكورونا
الصحة توسع الفحوصات لاكتشاف كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شُخصت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لوحظ ارتفاعا بالإصابات الخطيرة جراء الإصابة بالطفرة الهندية، حيث سجلت خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس، بحسب ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سُجلت حتى اليوم 2455 إصابة نشطة، بينها 35 إصابة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال 3 أسابيع حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.

وفي ظل الارتفاع بإصابات كورونا، تواصل صناديق المرضى في البلاد بحملة تطعيم الأطفال والفتية من جيل 12 سنة إلى 15 سنة، وأمس السبت، تم تطعيم 8000 فتى من الفئة العمرية المذكورة، ليبلغ إجمالي الفتية والأطفال الذين تم تطعيمهم ضد كورونا 105 آلاف.

ووسعت وزارة الصحة من دائرة الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 38938 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.5% منها موجبة.

ومع هذه المعطيات، تضاعف عدد البلدات التي صنفت كمناطق صفراء، حيث صنفت 21 بلدة كمناطق صفراء، علما أنه كانت، الجمعة، 9 بلدات فقط.

وحيال هذه المستجدات، تبدي طواقم وزارة الصحة قلقها حيال الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، وكذلك تسجيل المزيد من الإصابات بالفيروس، وتشخيص عشرات من تواجدوا خارج البلاد بإصابتهم بالطفرة الهندية، علما أنه ليس من الممكن حتى الآن تقدير حجم الموجة الحالية من الإصابة والعدوى.

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