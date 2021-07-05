بينيت وبوتين يبحثان قضايا أمنية وسياسية ويتفقان على اللقاء قريبا

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، قضايا أمنية وسياسية واتفقا على عقد لقاء قريب، وذلك في مكالمة هاتفية أجريت اليوم، الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بينيت شكر بوتين على تهنئته بتشكيل الحكومة الإسرائيلية و"أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية بين الشعبين الهودي والروسي"، في أول محادثة ثنائية منذ أن تولى بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وذكر البيان أن الاثنين "ناقشا عدد من الموضوعات الأمنية والسياسية"، وأضاف البيان أن بينيت"شكر الرئيس الروسي على الدور الذي تلعبه بلاده في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وكذلك المساعدة في قضية الأسرى والمفقودين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

و"ناقش الجانبان مكانة الهجرة الروسية إلى إسرائيل والأهمية الكبيرة التي يوليها بينيت لهذه الهجرة التي يعتبرها جسرا بين البلدين"، بحسب ما جاء في البيان.

ولفت مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن بينيت ونتنياهو اتفقا على اللقاء قريبا.