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تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو حتى 19 تموز

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 11:08

تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو حتى 19 تموز
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أرجأت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، مجددا، محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، حتى يوم 19 تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك في كاستجابة لطلب النيابة العامة بتمديد مهلة تسليم مواد من هاتف مدير عام موقع "واللا" السابق، إيلان يشوعا. والذي يُعدّ الشاهد المركزي في "الملف 4000" ضد نتنياهو أو ما بات يعرف بقضية "بيزك واللا".

وكتب القضاة أن القرار اتخذ "على أمل أن يتم الانتهاء بحلول ذلك الوقت من تقييمات الأطراف بشأن مواد التحقيق الجديدة"، علما بأن العطلة الصيفية للمحاكم الإسرائيلية تبدأ في 21 تموز/ يوليو الجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القضاة وافقوا على تمديد الموعد النهائي لتسليم المواد الجديدة المتعلقة بالتحقيق حتى 11 تموز/ يوليو الجاري، وبذلك تم إلغاء جلسات الاستماع التي كان من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، حتى الـ19 من الشهر ذاته.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، رفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، تأجيل مداولات المحكمة بخصوص الملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، وذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على خلفية تسليم النيابة العامة مواد جديدة إلى محامي نتنياهو وألوفيتش.

وخلال الأسبوع الماضي، أخطرت النيابة العامة المحكمة المركزية في القدس، أنها لم تنته من مراجعة رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الشخصي ليشوعا للوقوف على علاقاته مع الأشخاص الذين حصلوا على تغطية إعلامية في موقع "واللا"، وذلك إثر وصول مراسلات من هاتف يشوعا عن طريق الخطأ إلى هاتف محامي الدفاع. وهو ما دفع القضاة إلى انتقاد النيابة العامة لعدم فحصها وتسليمها محامي الدفاع مواد تحقيق ذات علاقة بالملفّ.

واتفق ممثلو النيابة العامة ومحامو نتنياهو على التوقف عن استدعاء شهود من العاملين في موقع "واللا" الإلكتروني إلى المحكمة، إلى حين تسليم المراسلات التي أجراها مدير عام الموقع السابق، إيلان يشوعا، مع سياسيين آخرين إلى محامي نتنياهو وألوفيتش. ويذكر أن يشوعا هو شاهد مركزي في القضية وأدلى بشهادته، في ثلاثة أيام أسبوعيا، على مدار الشهرين الأخيرين تقريبا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#بنيامين نتنياهو
#الملف 4000
#موقع واللا

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