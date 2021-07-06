مدير عام الخارجية الإسرائيلية يبحث في المغرب سبل دفع العلاقات

يزور مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، اليوم الثلاثاء، المغرب كمبعوث لوزير الخارجية، يائير لبيد، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وجاء في البيان أن زيارة أوشفيز للمغرب تأتي بعد محادثة هاتفية بين لبيد ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مطلع الأسبوع الحالي.

ويتوقع أن يلتقي أوشفيز مع نظيره المغربي، فؤاد يازور، ومسؤولين في وزارة الخارجية المغربية، "من أجل التباحث في سبل دفع العلاقات بين الدولتين"، حسبما جاء في بيان الخارجية الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى توقع بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، تنفذها شركات طيران إسرائيلية ومغربية.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيانها أن هذه الرحلات الجوية "ستدفع بشكل كبير حركة السياحة ورجال الأعمال بين الدولتين".

ووقعت المغرب وإسرائيل على اتفاق تطبيع علاقات، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، شمل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

ورغم أن العلاقات بين الجانبين جارية منذ سنوات طويلة، إلا أن تطبيع العلاقات جاء بوساطة إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وبعد اعتراف الأخير بسيادة المغرب في الصحراء الغربية.

وأول من أمس، الأحد، حطت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية المغربية في قاعدة "حتسور" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك قبل الشروع بمناورات دولية التي ستنطلق هذا الأسبوع من البلاد.

ومن المتوقع أن يشارك عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة في المناورات الدولية، وبذلك ستكون هذه أول مشاركة المغرب في مناورة عسكرية علنية مع سلاح الجو الإسرائيلي.