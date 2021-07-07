الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا تتخطى الـ500 لليوم الثاني

شخصت 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد بآخر 24 ساعة، فيما تخطت الإصابات حاجز الـ500 لليوم الثاني على التوالي، وذلك لأول مرة منذ آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتظهر معطيات وزارة الصحة، أنه منذ الإعلان عن تفشي الطفرة الهندية قبل 3 أسابيع يسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، حيث يتواجد بالبلاد نحو 3 آلاف حالة نشطة، فيما لوحظ ارتفاعا بالإصابات الخطيرة التي بلغت 40 إصابة بعد أن سجلت 7 إصابات خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع تفشي الطفرة الهندية، كثفت وزارة الصحة من حملة التطعيم للفتية والأطفال بجيل 12 سنة إلى 15 سنة، حيث سجلت الساعات الـ24 الأخيرة إقبالا على التطعيم، إذ تم تطعيم 17653 طفلا الذي حصلوا على الجرعة الأولى، بينما 3179 تلقوا الجرعة الثانية.

وفي ظل هذه المستجدات، يستكمل المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، ظهر اليوم الأربعاء، جلسته التي انفضت، مساء الثلاثاء، دون قرارات حاسمة، حيث يتم التشاور بالإجراءات والتقييدات التي من المتوقع فرضها للحد من تفشي الطفرة الهندية.

وتتجه الحكومة لفرض تقييدات تتعلق بالتجمهر والتواجد في الأماكن المغلقة وفرض تقييدات على الأفراح والاحتفالات والمخيمات الصيفية، وكذلك إلزام وضع الكمامات، وفرض إجراءات مشددة على المعابر ومطار بن غوريون، وإمكانية فرض الحجر الصحي على كل من يعود من خارج البلاد، على أن تدخل القيود المحتملة حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل.

ويوصي طاقم وزارة الصحة لوزراء الكابينيت بفرض مجموعة من القيود تشمل متلقي التطعيم والعائدين من الخارج، والمخيمات الصيفية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 شخص، بالإضافة إلى عرض مخطط القيود الممكنة إذا ما تفاقمت الحالة الوبائية.

كما تعرض وزارة الصحة على "كابينيت كورونا" المرحلة التالية من القيود والتي تعتزم إطلاقها مع تسجيل ألف إصابة يومية بكورونا ومع ارتفاع مُعامل العدوى R عن 1.2، حيث سيتم إعادة فرض القيود على التجمهر والتجمعات والعمل بتعليمات الشارتين الخضراء والبنفسجية.