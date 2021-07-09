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تفسير إسرائيلي لإخلاء مطار بروكسل: "تدريبات إيرانية لهجوم"

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 21:53

تفسير إسرائيلي لإخلاء مطار بروكسل: "تدريبات إيرانية لهجوم"
من مطار بروكسل (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن إيران أبقت حقيبة مشبوهة في مطار بروكسل، مساء الخميس، بهدف "فحص ترتيبات الأمن، استعدادًا لعملية إرهابية محتملة ضد إسرائيليين"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان 11")، مساء اليوم، الجمعة.

كما رصدت الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة، وفق القناة ذاتها، "ارتفاعًا في محاولات الإيرانيين لشنّ عمليات ضد سياح إسرائيليين في خارج البلاد".

وأخلت السلطات البلجيكيّة، الخميس، قاعة المغادرين في مطار بروكسل بسبب ترك إحدى المسافرات حقيبتها في المطار قبل توجهّها إلى الدوحة. والمسافرة هي إيرانية تقطن في بروكسل وفق موقع "واينت" الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المرأة الإيرانية أُنزلت من الطائرة واعتقلت.

وعثر على الحقيبة عنصر أمن إسرائيلي، بحسب "واينت"، ولم يعثر فيها على مواد متفجّرة إنما على مجموعات من كحول التعقيم.

ونقل موقع "واينت" عن مصادر في أجهزة أمن شركة "إل عال" الإسرائيلية في بروكسل أن الحديث هو عن محاولة إيرانية لفحص نظام الحماية في مطار بروكسل، ولاستقاء معلومات عن طريقة عمل فريق الحماية التابع لـ"إل عال".

وبحسب ما أفاد شاهد عيان موقع "واينت"، فإنّ الإسرائيليين أخلوا بالكامل من قاعة المغادرة، وأدخلوا إلى ممرّ جانبي لإبعادهم عن الحقيبة المشتبهة.

وبحسب ما ذكر المراسل العسكري للصحيفة، رون بن يشاي، فإنّ أفراد حماية "إل عال" عادةً ما يجرون دوريات حول القاعة التي يغادر منها مستقلو طائراتهم، وعلى ما يبدو عثر على الحقيبة أثناء واحدة من هذه الدوريات.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إيران
#بروكسل
#مطار بروكسل
#إسرائيل

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