عباس إلى تركيا للقاء إردوغان

غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رام الله، اليوم، الجمعة، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

ومن المقرّر أن تستمرّ زيارة عباس ثلاثة أيام.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ("وفا") إن عباس سيصل "مساء اليوم وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك".

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي "سيُطلع الرئيس نظيره التركي على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجة إلى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".

وذكرت الوكالة أن "الرئيس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص".

ومساء أمس، الخميس، التقى عباس في مكتبه برام الله وفدا من الكونغرس الأميركي ضم 11 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، جريجوري ميكس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الامريكية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن عباس "استعداد الجانب الفلسطيني لتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الأميركيّة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، خاصة مع استعداد الجانب الأميركي لإعادة فتح القنصلية الأميركيّة التي أنشئت منذ العام 1844".

وشهدت علاقات السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة توترات في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وصلت إلى حد القطيعة بعد إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس.