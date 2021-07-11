إيال حولتا رئيسًا لمجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأحد، تعيين المسؤول السابق في الموساد، إيال حولتا في منصب مستشار الأمن القوميّ، ورئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وشغل حولتا عددًا من المناصب الإدارية الرفيعة في الموساد، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الإستراتيجيّ والسياسات، ورئيس قسم التكنولوجيا.

وتم تكليف حولتا بتعزيز العلاقات السياسية الإستراتيجية الضرورية لإسرائيل ولأمنها، فضلا عن تطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الموساد كذلك.

ويبلغ حولتا من العمر 45 عاما، وهو من سكان كفار سابا، وحاصل على دكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة "هارفارد"، كما أنه خريج برنامج "Talpiot" للجيش الإسرائيلي لتدريب القيادة التكنولوجية في الجامعة العبرية.

وفاز إيال بجائزة الأمن الإسرائيلي خلال فترة خدمته في الموساد، والتي استمرت 23 عامًا.

وجاء اختياره لشغل المنصب "في ضوء سنوات خبرته الطويلة وأدائه وفهمه للتحديات الإستراتيجية لدولة إسرائيل في المجال الأمني ​​والسياسي".

وبموافقة الحكومة على التعيين، سيتولى حولتا منصبه، بالتنسيق مع الرئيس المنتهية ولايته لمجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، والذي كان قد قدّم في الثلاثين من الشهر الماضي، استقالته إلى بينيت، ليعبر بذلك عن رغبته بإنهاء 4 سنوات من شغله لهذا المنصب الحساس التابع مباشرة لمكتب رئيس الحكومة.

وكان بينيت قد طلب من بن شبات، الاستمرار في شغل المنصب الأمني الرفيع، بعد تنصيب الحكومة الجديدة، في 13 حزيران/ يونيو الماضي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في المنصب الذي عادة ما توكل إليه ملفات سياسية ذات طابع أمني، من ضمنها مساعي التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية.